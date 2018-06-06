王光祥加碼大同 拚進董事會

三圓建設昨(5)日股東會由董事長王光祥(中)親自主持，長子暨三圓建設業務企劃部總經理王雅麟(右)、女兒暨隴華電子總經理和三圓建設監察人王雅萱(左)共同出席。 陳美玲/攝影 分享 facebook 有意參與大同經營權的三圓建設董事長王光祥昨（5）日在股東會後表示，接下來，就等「公司法修正草案」通過，讓持股超過五成的大股東，可直接提出股東臨時會要求甚至改選董監事，據悉，王光祥不僅個人持股將持續加碼大同，且目標是今年底進駐董事會，參與公司經營。

對此，大同昨日回應表示，對於個別股東的投資行為，不予評論。

三圓建設股東會由王光祥親自主持，長子暨三圓建設業務企劃部總經理王雅麟、女兒暨隴華電子總經理、三圓建設監察人王雅萱均共同出席；王光祥表示，1969年他進入職場，投入水電工程領域，當時的大同在變電、輸配電設備做得非常好，連士林電機、中興電工都比不上，近年卻未好好表現。

王光祥還說，大同的家電產品也有此情況，過去像是電鍋、電扇、冷氣等，都是市場上耳熟能詳，不過近年消費者對此品牌沒有好或壞的印象，似乎逐漸被市場遺忘，是相當可惜的事情。「如果我有機會能參與經營權，不只資產活化，會全方位檢視大同各方面經營強項，希望有機會重新擦亮大同老店的招牌。」

雖然市場派提出的臨時股東會提案遭政府否決，不過王光祥指出，接下來「公司法修正草案」通過後，持股超過五成的大股東，可望直接提出臨時股東會要求，他已獲得很多股東支持，公司法修法通過後，不排除將結合其他股東開股臨會。

王光祥還表示，目前手中持有大同股權約10.01%，接下來還會持續加碼手中持股，至於加碼至多少，還要查一下手中資金狀況；據了解，王光祥目標鎖定今年底前進駐大同董事會，在他表態願意參與大同經營，加上本身長期耕耘房地產事業的專業能力，若未來順利進入大同，公司旗下土地資產將進行最有效益的活化利用，構想深得市場派支持，兩造合計持股已超過五成。

王光祥至今年5月15日為止，透過其子王雅麟擔任負責人的羅德投資、競殿投資、三雅投資三家投資公司，總計拿下大同股票約23.4萬張，持股達10.01%。