旅館版Uber Airbnb面臨抗爭

2018-06-06 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ／台北報導



民宿出租平台Airbnb登台營運，將面臨最大抗爭，全台旅館商業同業公會正強力動員，12日將在台北車站集結，抗議Airbnb讓非法日租套房上架。中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南昨（5）日表示，公會曾找Airbnb談判，要求把非法日租套房下架，如果對方沒有回應，不排除擴大抗爭，動員包圍Airbnb在台公司。

經濟日報提供 分享 facebook 這起事件，宛如旅館業版的「Uber爭議」，不僅是Airbnb進入台灣市場以來，首次面臨大規模抗爭，也是「共享經濟」（Share Economy）在台引發的新一波爭議。

張榮南強調，非法日租套房一年侵蝕合法旅館業者300億元營業額，Airbnb又助長非法日租套房猖獗，飯店業已經很不景氣，「大家為了生計忍無可忍」，所以要站出來表達心聲。

據了解，旅館公會之所以預定12日動員集結，是因為交通部觀光局當天將在台北車站舉辦「非法歸零，合法旅宿推廣記者會」，這是觀光局首次舉行以打擊非法日租套房為主題的記者會。

張榮南說，政府出面開記者會，宣示要打擊非法日租套房記者會，全國各縣市的旅館公會理事長都認為非常好，全力支持觀光局長周永暉的魄力，由於是第一次辦這樣的記者會，「我們就全力動員到場聲援，擴大這件事」。