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生技中心波士頓辦論壇 聚焦精準醫療數位轉型

2018-06-05 13:31中央社 台北5日電

北美生技展美國時間5日將展開，生技中心特別與新英格蘭玉山科技協會於3日共同主辦台灣生技論壇(Taiwan Bio Forum)，聚焦精準醫療數位轉型並暢談跨界醫療創新。

財團法人生物技術開發中心表示，今年台灣生技論壇特別選在哈佛醫學院Joseph B. Martin會議中心舉辦，吸引超過400位來自台灣及世界各地的生技藥廠、醫材、創投資深主管與產學領袖參加。

論壇上午場次特別邀請科技部次長蘇芳慶致詞開場，介紹台灣官方推動生醫產業的重要策略與整體布局，隨後由麻州創業生態系推手MassChallenge總裁MichaelLaRhette擔任演講嘉賓，分享MassChallenge如何與麻州及波士頓市政府與產業領袖共同推動數位健康產業發展。

第2場演講則由台灣人體生物資料庫(TaiwanBiobank)執行長沈志陽說明台灣人體生醫資料對未來藥物開發及醫療創新的價值，分享台灣生物資料庫的多樣性，以及不同基因型如何透過研究成為不同生物技術突破的基礎。

接著由生技中心執行長吳忠勳主持產業領袖對話座談，與台灣生物產業協會理事長李鍾熙及麻州生物產業協會(Mass Biotechnology Council, MassBio)大衛．魯奇諾(David Lucchino)，共同探討推動產業創新關鍵、以及如何打造創新生態系。

論壇也安排包括行動基因、茂英基因科技、華碩健康、肯狄科研、睿科影像、新穎生醫、昱星生物科技、基因體先驅、安立璽榮9家台灣廠商參與，藉由這次論壇，充分展示其新藥與醫材研發能量及實力。

下午場次論壇由Johnson & Johnson紐約及波士頓JLabs負責人凱特．莫頓 (Kate Merton)，分享該公司與全球夥伴合作推動創新的策略作為開場貴賓。第2場貴賓演講由台灣櫃檯買賣中心主秘柯福榮介紹台灣資本市場的優勢。

接著的3場主題討論，分別針對創投的跨地域合作、企業的跨域合作、以及學術與產業的跨界合作等面向，邀請超過10家國際創投、以及多位生技藥廠高階主管進行交流與分享。包括如何透過盡職調查流程，知識產權評估和同行評審操作來評估新創公司及企業合併與收購的解決方案、審查標準等。

生技灣生創投

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