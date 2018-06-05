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斥資220億打造郵政物流中心 賴清德：符合國際潮流

2018-06-05 12:08聯合報 記者曾健祐╱即時報導

為推動智慧物流、數位轉型，中華郵政選定桃園龜山鄰近機場捷運A7站土地，斥資220多億資金，興建「郵政物流園區及跨境物流營運中心」，5棟建築預計2021年完工，早上動土典禮行政院長賴清德到場主持，他說中華郵政將擔起未來東亞跨境物流重任，園區開發符合台灣需要、國際潮流。

中華郵政公司董事長魏健宏表示，郵政物流園區占地約17公頃，並規劃興建郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、郵政資訊中心，郵政順練中心及工商服務中心等5棟建築。

他說，規劃和構想著眼未來30年前瞻性需要，這也是全台唯一跨境物流營運中心，將以大數據、機械設備等提高精準度增加效率，整個園區也採風力、太陽能等綠建築，也效法美國蘋果加州總部生態圈工法，建置4000坪郵政公園。

賴清德指出，園區鄰近機場捷運A7站，是桃園含金量很高的區域，這塊約17公頃土地的取得，有賴桃園市長鄭文燦支持，而中華郵政也沒虧待桃園，因為完工後至少可創造6000個工作機會，後續效益也可期待。

賴強調，跨境電子商務是未來重要產業，據全球最大資產管理公司艾森培公司調查，2014年跨境電子商務產值高達1.6兆美金，2020年將達到3.4兆美金，東亞是蓬勃發展區域，占了近5成，園區開闢很恰當，符合潮流、台灣需要。

他還說，台灣位處東亞關鍵位置，交通是其他地區無法取代，而中華郵政未來將擔起東亞物流重任，物流中心選址龜山區，離桃園機場、台北港，航空城，都是30分鐘以內的距離。

行政院長賴清德。記者曾健祐／攝影
行政院長賴清德。記者曾健祐／攝影
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賴清德（右）、賀陳旦（左）。記者曾健祐／攝影
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賴清德、賀陳旦等都到場參加。記者曾健祐／攝影
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動土典禮。記者曾健祐／攝影
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機場捷運中華郵政

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