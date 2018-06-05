小7開健身房／客群不同 健身業老神在在

2018-06-05 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台北報導



對於7-ELEVEN將開展運動複合店，健身業者認為，這樣的店型類似小型的國民運動中心，會吸引還沒有運動或健身習慣的消費者；由於該複合店採單次計費，對長期運動的客群並不划算，所以並不會被瓜分客人，衝擊不大。

柏文旗下健身工廠持續開出據點，對於7-ELEVEN開運動複合店，柏文表示，「7-ELEVEN運動複合店對我們來說是培養更多喜歡健身運動的目標客群。」World Gym則表示，非常樂見台灣健身市場出現更多樣化的選擇，提供給消費者。

柏文觀察，7-ELEVEN等於將國民運動中心小型化、精緻化，環境會比國民運動中心更佳，可望吸引還未有規律運動和健身習慣的客群。

柏文提到，很多人不喜歡繳月費的綁約制度，是擔心去健身房會沒有規律性運動，但又要繳月費，會有壓力，也覺得不划算，這樣的客群適合去7-ELEVEN運動複合店和國民運動中心，嘗試單次運動。

柏文分析，健身工廠金卡月費1,288元，銀卡988元，可不限時間和次數，設備器材和空間也比7-ELEVEN運動複合店大，還有瑜伽、陀飛輪等免費有氧課程，相信對養成一定運動習慣的消費者來說，7-ELEVEN費用不見得比他們便宜。