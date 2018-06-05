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小七無極限 店內開起健身房

2018-06-05 02:00經濟日報 記者李至和／台北報導

「7-ELEVEN X BEING fit運動複合店」昨日開幕，是民眾隨時想動就...
「7-ELEVEN X BEING fit運動複合店」昨日開幕，是民眾隨時想動就動的最佳選擇。 圖／統一超提供
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統一超昨（4）日宣布開出國內第一家和結合超商健身房，引進統一集團旗下的美麗事業統一佳佳全新運動品牌「BEING fit」，昨（4）日進駐7-ELEVEN位在松江路門市，並設置與鴻海集團合作開發的千禧健康小站，打造運動健康機能的新型態複合店，首開國內超商業先例。

小七新招無極限，上周才宣布打造全新美妝通路品牌「K．Seren」，不到一周又開出健身房。根據7-ELEVEN與統一佳佳內部預估，超商結合健身房將可帶動來客同比成長的效益，與運動複合的門市也會加強周邊商品銷售，並有效吸引更多女性客群，估計入內運動停留時間約在1至2小時，單次消費約在100元至180元之間，每天約可吸引1、2百人，單店一年營收估計可達1,000萬元。

經濟日報提供
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統一佳佳總經理陳姵蓉表示，目前第二家已經在籌備中，今年將會有多家店陸續展開，從詢問的消費者來看，女性上班族居多，也有不少附近的熟齡客，未來將鎖定交通便利、上班族為主的商圈拓點。

BEING fit與傳統健身中心最大不同之處是不用繳月費、非會員制，只要有一張電子票證icash，「嗶」一聲感應後即可扣款進入健身房，採單次、計時收費方式，低消為1小時100元，之後每半小時40元，想運動多久隨個人喜好，同時還可累積OPENPOINE點數，將集團資源一次性包套整合。

統一超指出，7-ELEVEN統佳門市屬於60坪大型店，一樓為超商，二樓則是小型健身房，門市位在捷運站旁，且位在辦公商圈，瞄準上班族，展開新型態門市的測試，也是下個階段超商社區活動中心新概念。

統一佳佳會員人數約2萬人，其中健身俱樂部會員數達1.6萬人，且逐年穩定成長，運動商機成為貢獻營運關鍵，今年則要靠著BEING fit拓展，讓統一佳佳全年獲利轉盈。

統一佳佳以健身俱樂部BEING Sport與美體按摩BEING Spa兩品牌為主，BEING fit是旗下第三個品牌，未來將與7-ELEVEN複合展店，也是統一與統一超聯手繼以美妝為主的「K．Seren」之後，第二個集團複合策略，這也顯示接下來小7變身將以集團為核心，持續強化門市變形能力。

健身超商上班族

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