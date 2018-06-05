李棟樑開講／人生，要創造被利用的價值

2018-06-05 02:48 經濟日報 李棟樑



我們的人生旅程，大都會歷經至少四個階段。第一是童年，第二是求學，第三是工作，第四是回饋。我現在已經進入人生的第四個階段。回頭看這數十年走過的路，我這一生最大的收穫就是結交很多的好朋友，而且至今還能一直「被利用」。人要創造被利用的價值，這是很重要的事，這也代表我到現在還有殘值。

我從出社會開始，就一直結交到很多好朋友，這些好友都成為我的資源，對我日後發展事業提供很大的幫助。

我也相信，人與人相交，要創造自己被別人利用的價值，這攸關一個人能否在社會上立足，因為人若沒有被利用的價值，在社會發展的空間就很小；反之，若大家都想來利用你，你的舞台就愈多、愈大。

可惜的是，很多人都是想利用別人，而不是被利用，有時得知被「利用」時，往往也會憤憤不平。

所以，我有機會去跟快要出社會的大學畢業生演講時，我都會跟他們分享，年輕人有一件事情很重要，就是要時時盤點：你的價值在哪裡？自己有沒有被人利用的價值？

一個經營者、領導者固然要能夠找出員工的優點、專長，讓他們適才適所地發揮，才能有助公司發展；但員工更應思考自己有什麼可讓公司利用的價值，如果能被利用之處愈多，在工作上一定愈有發揮，愈可能受到重用。

但前提是，不能被人利用去做壞事或狼狽為奸，危害社會或陷害他人，這個分辨的能力需先具備。

早年有一位知名企業集團負責人給我取了一個外號，稱我是「見來成」，意思是「只要見到我來了，事情就能成」，因為他覺得我有很多點子，往往在談笑之間就能化解問題。但他最主要的意思其實是，我有很多朋友，再困難的事、再棘手的問題，交給我都有辦法迎刃而解。這也代表他肯定我有被利用的價值。

我曾答應一位亦師亦友的前輩，去接手管理一家當時號稱「神仙來也無法救」的公司，當時這家公司虧損連連，我到任後就對症下藥，重新調整組織架構，並將業務去蕪存菁，找出具有競爭力的產品，最後成功改善公司體質，不僅轉虧為盈，後來每年更創造很可觀的利潤。

當時我認為，在最不景氣、營運最差的時候，也正是檢驗體質的最佳時機，唯有練好基本功、紮好馬步，才有浴火重生的契機。

當時業界有不少人在等著看笑話，但由於策略正確，加上重視人才培養，最後終於扭轉頹勢，至今營運都維持穩定的獲利。

當時我還年輕，就因為「有被利用的價值」，才能反敗為勝。

細數這些過往的點滴工作，不是在凸顯自己有多了不起，而是分享自己有多少可讓人看重及利用的價值。雖然長者或他人的出發點不見得是基於「利用」我，也可能只是「運用」我及磨練我，但我還是想和年輕朋友分享，千萬不要以為被人使用、運用或利用是不好的事、倒楣的事，反而應該自豪是被人肯定、有價值的人。

一個人若能一直被人利用，並不是壞事，而是代表有價值。人生在世很難不靠任何人幫忙而獨活，魚幫水、水幫魚，互蒙其利，才能共存共榮。

千萬不要計較太多，認為被別人利用是被人占便宜，心情憤憤不平，反而應該要開心自己還有被利用的價值。就像我們都知道「施比受有福」，同理，能被人利用的人，絕對比去利用人的人更有價值、更有福氣。

人的一生進入第四個階段，最重要的就是回饋社會。現在，我常和一些已經退休或即將退休的友人共勉，一個人能賺的錢到某一個程度就OK了，再多就沒有什麼意思。

因此我正在過著孤獨和寂寞的生活，品嘗絢爛歸於平淡的人生況味，但若社會、大家覺得我還有利用殘值，歡迎來用。

（本文節錄自《走過大時代──李棟樑和你聊聊天》一書。本書由李棟樑口述，鄭秋霜、萬中一、程嘉文採訪整理，經濟日報出版。）