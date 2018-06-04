親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

搜尋失聯F16飛官下落 搜救隊垂降山谷發現兩個疑似屍塊

台中產業轉型重門面 7期商辦投報率3.5%

2018-06-04 18:39中央社 台北4日電

台中市近年發展快速，產業更力求轉型，不少產業欲從過去的廠辦合一轉為在市區另設總部。外商商仲高力國際調查，七期重劃區商辦投報率高達3.5%，新市政中心附近租金每坪千元。

外商商仲高力國際表示，近年台中產業積極升級，業務擴及全球，同步提升業務需求，過往在工業區內的廠辦合一也進階成講究門面與氣派頂級辦公室，加上台中區域金控、保險等業務不斷成長，不乏金控業購買台中辦公大樓，甚至購地自建營運總部或台中營運總部。

高力國際台中分公司估價資詢部董事暨怡高不動產估價師事務所估價師廖家顯調查統計，台中市辦公大樓主要分布於新市政商圈、台灣大道沿線、文心路沿線等商圈，總存量約45.7萬坪，每月每坪租金均價約新台幣658元，平均空置率約21.35%。

新市政中心為指標辦公商圈，每月每坪租金均價更可達1000元，但近期供給量體較大，包括親家、聯聚、富邦人壽、中國信託、豐邑等新建大樓持續釋出，空置率表現受到影響。

廖家顯指出，高力國際發現目前台中具投資潛力的區域，七期重劃區(含新市政中心區)，具備發展成熟，土地具立即開發的效益，辦公室租金報酬率超過3.5%。

另外，占地254公頃的水湳智慧城為台中市政府指標旗艦開發案，規劃「智慧營運中心」，其中有創研產業聚集區，帶動商場、旅館、辦公室需求；還有舊都心發展計畫，預期將結合台中大車站計畫、中區再生計畫、干城商業區、綠川水岸及柳川水岸、台糖生態湖園區等建設開發，再現中區榮景。

此外，高鐵特區佔地約273公頃，具高鐵、台鐵及捷運綠線「三鐵共構」的便利，鄰近中科園區、台中工業區、台中精密園區重要產業廊帶，已成為開發商土地投資熱門區域，目前投資策略集中在物流、會展、醫療養生產業聚集區，長期商業發展可期。

租金重劃區高鐵

相關新聞

桃捷再招140名新血 最高薪資上看70K

2018-06-04 12:13

歐萊德熱賣憑口碑 葛望平「先想哪些甭做」

2018-06-04 14:31

歐萊德展現「綠實力」 獨創洗髮精瓶可種樹

2018-06-04 14:31

小七推運動門市 健身房免綁約嗶付費

2018-06-04 14:31

建商搶地是假象？ 首季全國土地交易減少三成

2018-06-04 11:35

屋主死抱金雞母 三大商圈去年最高價格讓人傻眼

2018-06-04 11:19

總獎金80萬！ 觀光局徵求達人創意

2018-06-04 11:04

台灣高鐵2018暑假營隊6月6日起開放網路報名

2018-06-04 11:03

AirAsia與新光銀合作 卡友獨享優惠全航線八折起

2018-06-04 11:02

中油再出手搶救香蕉 加油站預計二周內完成鋪貨

2018-06-04 09:44

Altis賣輸CR-V 車商分析是這個原因

2018-06-04 09:24

美桀獨創分紅制度 留住人才

2018-06-04 02:00

美桀超猛電感廠 連賺20年

2018-06-04 02:00

四應用發力 美桀今年營運向上

2018-06-04 02:00

點子農場／度一個「健康」假期

2018-06-04 01:10

策略經營／錢治亞賣咖啡 複製互聯網思維

2018-06-04 01:10

人資觀點／6W2H 培養儲備幹部

2018-06-04 01:10

經濟書坊／三個策略 提高團隊戰力

2018-06-04 01:08

桃機免稅店新標案營運 明年起算

2018-06-04 00:57

桃機免稅店招商 採級距權利金

2018-06-04 00:56

趙無極名作 1.5億拍出

2018-06-04 00:53

材料董座專訪／王克璋 看史書學經營

2018-06-04 00:06

材料董座專訪／瞄準伊斯蘭國家 勇奪大單

2018-06-04 00:06

材料垂直整合 攻新興市場

2018-06-04 00:06

財經觀點／經濟擴張開始放緩 投資應避險

2018-06-03 23:33

台印尼擬合建輕裂廠 中油將派員勘查選址

2018-06-03 14:30

越鋼拚翻身 台塑第5寶來得巧

2018-06-01 13:21

感動5萬員工換腦袋 老百貨翻身新零售之王

2018-06-01 09:55

一碗拉麵60秒上桌！他靠煮麵機器人創200萬月營收

2018-05-31 12:17

王珮瑜 創建亞洲第一音樂平台

2018-05-31 10:21

劉曉寧如何成為 郵輪觀光龍頭女舵手？

2018-05-31 10:20

三位科技男 如何為百萬人找工作？

2018-05-31 09:08
看更多

熱門文章

駁斥外傳核四燃料外運需80億元 台電這樣說

2018-06-03 21:58

宣告利率逼近4% 美元神單來了

2018-06-03 19:40

700磅大猩猩也得認輸 張忠謀創造世界第一

2018-06-04 11:30

Altis賣輸CR-V 車商分析是這個原因

2018-06-04 09:24

台幣要貶不貶 想靠美元賺匯差 不如先賺利差！

2018-06-04 09:00

郭台銘挺FII 股價喊漲30倍

2018-06-04 02:00

屋主死抱金雞母 三大商圈去年最高價格讓人傻眼

2018-06-04 11:19

台積7奈米 吞下安謀大單

2018-06-04 02:00

比特大陸密訪台積 聚焦新挖礦晶片合作

2018-06-04 02:00

信用卡繳稅再爆841億天量 台北市民貢獻近4成

2018-06-04 06:02

佳世達攻5G 大買明泰股

2018-06-04 02:00

颱風地震都能保 離岸風電的政治風險沒法保

2018-06-03 22:00

民眾質疑跳電頻傳因偷壓電 台電回應了

2018-06-03 19:39

張忠謀明天退休！ 義美高志明：台灣人應該謝謝他

2018-06-04 14:16

死亡前二年內贈與特定人財產 要課遺產稅

2018-06-03 22:13

桃捷再招140名新血 最高薪資上看70K

2018-06-04 12:13

死亡前二年內贈與 列入遺產

2018-06-04 00:01

建商搶地是假象？ 首季全國土地交易減少三成

2018-06-04 11:35

提早傳承 破解「特留分」枷鎖

2018-06-04 00:01

生前贈與破解特留分枷鎖 財產分配更自主

2018-06-03 22:12

獨家／專訪台積董娘 張忠謀：我退休但她還沒

2018-06-04 16:25

對岸挖礦機二哥 也來搶晶片產能

2018-06-04 02:00

美桀超猛電感廠 連賺20年

2018-06-04 02:00

停機700多天 核二2號機準備啟動

2018-06-03 23:25

離岸風電保險商機上兆 為何台灣業者吃不到

2018-06-03 23:16

小七開運動複合店 首創連鎖健身房以電子票證付費

2018-06-04 13:49

比特幣納管 設三防線

2018-06-04 00:01

新HomePod有影 台廠樂

2018-06-04 00:05

張忠謀退休 業者：沒有他就沒有台積電

2018-06-04 11:12

陳其宏新戰略 李焜耀挺

2018-06-04 02:00

佳世達母艦領航 搶物聯網商機

2018-06-04 02:00

離岸風電總保額近1兆 國內產險無承保能量需仰賴再保險

2018-06-03 21:58

鴻海帝國擴張 傳赴埃及設廠

2018-06-04 02:00

生醫迎春燕 下半年題材豐

2018-06-04 00:06

鴻海結盟陸企 強攻智慧工廠

2018-06-04 02:00

中油再出手搶救香蕉 加油站預計二周內完成鋪貨

2018-06-04 09:44

美桀獨創分紅制度 留住人才

2018-06-04 02:00

核二2號機將啟動？ 原能會4日赴現場檢視

2018-06-03 20:54

核二2號機重啟發電 本周進入關鍵期

2018-06-04 11:18

小七推運動門市 健身房免綁約嗶付費

2018-06-04 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top