台中產業轉型重門面 7期商辦投報率3.5%

2018-06-04 18:39 中央社 台北4日電



台中市近年發展快速，產業更力求轉型，不少產業欲從過去的廠辦合一轉為在市區另設總部。外商商仲高力國際調查，七期重劃區商辦投報率高達3.5%，新市政中心附近租金每坪千元。

外商商仲高力國際表示，近年台中產業積極升級，業務擴及全球，同步提升業務需求，過往在工業區內的廠辦合一也進階成講究門面與氣派頂級辦公室，加上台中區域金控、保險等業務不斷成長，不乏金控業購買台中辦公大樓，甚至購地自建營運總部或台中營運總部。

高力國際台中分公司估價資詢部董事暨怡高不動產估價師事務所估價師廖家顯調查統計，台中市辦公大樓主要分布於新市政商圈、台灣大道沿線、文心路沿線等商圈，總存量約45.7萬坪，每月每坪租金均價約新台幣658元，平均空置率約21.35%。

新市政中心為指標辦公商圈，每月每坪租金均價更可達1000元，但近期供給量體較大，包括親家、聯聚、富邦人壽、中國信託、豐邑等新建大樓持續釋出，空置率表現受到影響。

廖家顯指出，高力國際發現目前台中具投資潛力的區域，七期重劃區(含新市政中心區)，具備發展成熟，土地具立即開發的效益，辦公室租金報酬率超過3.5%。

另外，占地254公頃的水湳智慧城為台中市政府指標旗艦開發案，規劃「智慧營運中心」，其中有創研產業聚集區，帶動商場、旅館、辦公室需求；還有舊都心發展計畫，預期將結合台中大車站計畫、中區再生計畫、干城商業區、綠川水岸及柳川水岸、台糖生態湖園區等建設開發，再現中區榮景。

此外，高鐵特區佔地約273公頃，具高鐵、台鐵及捷運綠線「三鐵共構」的便利，鄰近中科園區、台中工業區、台中精密園區重要產業廊帶，已成為開發商土地投資熱門區域，目前投資策略集中在物流、會展、醫療養生產業聚集區，長期商業發展可期。