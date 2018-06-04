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失聯戰機發現殘骸 墜地前南榮公墓上空爆巨響

搭上世足熱！台南新光中山、西門店年中慶7日開跑

2018-06-04 15:24聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

四年一次、讓人熱血沸騰的2018世界盃足球賽即將登場，6月7日至6月24日期間新光三越台南中山、西門店推出「夏日購物季－新光三越年中慶」，首7日全台各店專屬滿千送百，中山店獨家推出app卡友活動，全館滿3千送100元美食抵用券。

新光三越聯手9大指定銀行，於推出夏日購物季－新光三越年中慶。除了百貨服飾全面7折起之外，全台各分店於6月7日至6月13日活動首七日推出專屬滿千送百禮券回饋，台南新天地、中山店等推出全館滿5千送200元電子商品禮券，配合世足賽也推出限定商品與贈品。

台南中山店與Adidas、Nike、Fila等運動品牌合作，並在12樓旁設置MOD，邀請鄉親一同觀賞世足賽，只要參加定活動還可抽台北到莫斯科的單人來回機票。另外，新光卡友只要下載手機app，使用手機扣點即可商品獨家價格。

台南新天地祭出首七日新光三越APP X 9大指定銀行刷5千元贈200 元、名品區刷1萬元贈500 元、新光三越聯名卡滿1萬加贈100元、三大行動支付(Apple Pay/Google Pay/Samaung Pay)滿5,000加贈100元。

並在6FC區文化館舉辦日本商品展，「夏日酒館」為主題，推薦上百種適合夏季飲用的酒款及多家初登場現場實演美食，並特別規劃「販賣機專區」，輕鬆用銅板價，享受隨選即購的便利性與樂趣，在輕鬆愉快的日本氛圍中消暑過夏日。

「夏日購物季－新光三越年中慶」首7日全台各店專屬滿千送百，中山店獨家推出app卡...
「夏日購物季－新光三越年中慶」首7日全台各店專屬滿千送百，中山店獨家推出app卡友活動，全館滿3千送100元美食抵用券。記者綦守鈺／攝影
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「夏日購物季－新光三越年中慶」首7日全台各店專屬滿千送百，中山店獨家推出app卡...
「夏日購物季－新光三越年中慶」首7日全台各店專屬滿千送百，中山店獨家推出app卡友活動，全館滿3千送100元美食抵用券。記者綦守鈺／攝影
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「夏日購物季－新光三越年中慶」首7日全台各店專屬滿千送百，中山店獨家推出app卡友活動，全館滿3千送100元美食抵用券。記者綦守鈺／攝影
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新光三越年中慶世足賽

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