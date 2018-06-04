美桀超猛電感廠 連賺20年

2018-06-04 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯



美桀董事長羅鵬程。 圖／美桀提供 分享 facebook 美桀小檔案、美桀大事紀、美桀EPS 分享 facebook

美桀是一家成立20年的電感廠，自創立至今從來沒有一年虧過錢。一路走來，從代理商轉進存在技術挑戰的製造業，進而成為前進中國大陸重慶設廠的第一家被動元件廠。這個關鍵性的決定，讓美桀這幾年迎接豐收年。

1995年，全球知名的「CE標誌」誕生，這不僅是歐盟安規標準，更成為美桀董事長羅鵬程、總經理羅文豪當年創立公司最主要的時空背景。

羅鵬程說，以前家電數量和種類太多，電磁波會產生雜訊，互相干擾，「CE標誌」就是要求輸入歐盟的產品不能有雜訊，驅動被動元件和抑制元件的需求大量產生。

看好CE標誌法案創造的需求，羅鵬程在1996年與弟弟羅文豪和一些朋友共同創立美桀科技。「美桀」之名來自羅鵬程的妻子和兒子名字，各取一字組合而成，創立初期定位是通路商，公司設在公寓三樓，全部只有五位員工，包含董事長、總經理、總機、業務和助理。

羅鵬程兄弟決定創業時，有一家原廠承諾讓他們代理積層電感，成為美桀最早鎖定發展的產品。不料，公司運作後，對方卻通知無法交貨，變成沒有東西可賣。

還好當年10月是國內電子展期間，美桀找到一家新成立的電感廠希望幫忙拓展業務，彼此相談甚歡，決定合作。

羅鵬程記得，正當公司高興產品終於有著落時，對方突然打電話告知隔天要來看公司。剛成立的美桀連招牌、公司簡介都還沒弄好；他說，當晚全體員工連夜加班，完成十多本熱騰騰的公司簡介，第二天還緊急找朋友到場充人數，晚上宴請對方努力說服，終於拿到代理權，克服第一個難關。

勤跑第一線 搶下大廠訂單

接下來要面對是客戶在哪裡的難題。對於市場的新面孔來說，向客戶敲門要迎接的第一個問題總是：「你們的產品有哪一家用過？」

為找到足以背書的重量級客戶，美桀決定重點目標設定為從前的筆電大哥倫飛。然而，生面孔想要打進指標大廠，不只比勤快，還比運氣。

由於電磁波測試需要安靜、沒有干擾的空間，當年倫飛將測試廠設在林口山上，羅文豪天天造訪林口，經常三更半夜帶著麵包、牛奶跑到山上和工程師搏感情。

雖然和工程師的感情搏到了，但更高階的經理基於安全考量，堅持使用日系電感廠的產品。羅鵬程後來發現，這位經理竟是大學時期的好朋友，趕緊登門拜訪，獲得同意試用。

羅鵬程記得，那一天公司的傳真機響了，第一張訂單傳進來，全公司歡呼，因為終於得到大廠的認證，從此打開美桀前進的道路。當時美桀才成立一年左右。因為有了這筆訂單，成立的第一年開始賺錢，至今從來沒有虧過錢。

有了倫飛這家指標客戶，美桀接著搶下提供大量訂單的客戶精英，再一路打進富士康、技嘉、光寶科等供應鏈，一步步成長。

即使拿下大廠訂單，公司沒有虧錢的疑慮，但羅鵬程沒有鬆懈，開始為下一個轉身籌謀。他形容，美桀早年像一家雜貨店，看到什麼就賣什麼，中間難免遇到原廠不給貨，或是突然漲價，有時因此必須調頭寸。他思考公司未來發展方向，必須做到可大、可久、可遠，最後選擇從代理轉向自製。在美桀成立第三年的1998年，決定到中國大陸設廠。

那時候的大陸設廠成本不高，機會很大，美桀租廠、進設備、找人手，闖進自製之路。雖然初期遭遇競爭對手到工廠找麻煩，但問題不大，最終順利完成建置蘇州廠。

美桀走向自製，起家貨是桌上型電腦用的方型電感，也就是現在名為插件式功率電感（DIP）方型組合功率電感。

羅鵬程說，早期繞線電感是甜甜圈式，有不同的鐵芯大小、線徑粗細，繞著圈數各有不同；供應商為做出區隔，顏色也做的不一樣，在此情況下，彼此不容易共用和取代，最後可能變成呆料。 方型電感 分享 facebook

產品規格化 衝出高市占率

隨著人工薪資和原物料持續上揚，考量這樣的產品型態太耗工，美桀在2004年決定改做方形電感，被羅鵬程視為劃時代的改變，因為現在主機板上的繞線電感已全部變成方型，這是美桀的研發成果。羅鵬程形容，這個研發概念如同訂製西裝，先把西裝做成大、中、小不同尺寸，等客戶要的時候再組裝，讓整個標準規格化，貨製成本縮短。

美桀的DIP方型電感新概念獲得第一家客戶精英買單，再推廣至華碩、技嘉。極盛時期這顆產品在業界的市占率高達四成。

方型電感的成功，讓美桀在2004年獲得轉型和改變，更有實力做出差異化的產品。下一個階段轉型關鍵則是來自重慶廠的設立。

美桀2011年跟進大陸125發展大西部的計畫，決定至重慶設廠。幾年下來，不但重慶廠的淨資產增加新台幣3億元以上，也有效分散沿海缺工風險。