親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美桀超猛電感廠 連賺20年

2018-06-04 02:00經濟日報 記者 謝佳雯

美桀董事長羅鵬程。 圖／美桀提供
美桀董事長羅鵬程。 圖／美桀提供
分享
美桀小檔案、美桀大事紀、美桀EPS
美桀小檔案、美桀大事紀、美桀EPS
分享

美桀是一家成立20年的電感廠，自創立至今從來沒有一年虧過錢。一路走來，從代理商轉進存在技術挑戰的製造業，進而成為前進中國大陸重慶設廠的第一家被動元件廠。這個關鍵性的決定，讓美桀這幾年迎接豐收年。

1995年，全球知名的「CE標誌」誕生，這不僅是歐盟安規標準，更成為美桀董事長羅鵬程、總經理羅文豪當年創立公司最主要的時空背景。

羅鵬程說，以前家電數量和種類太多，電磁波會產生雜訊，互相干擾，「CE標誌」就是要求輸入歐盟的產品不能有雜訊，驅動被動元件和抑制元件的需求大量產生。

看好CE標誌法案創造的需求，羅鵬程在1996年與弟弟羅文豪和一些朋友共同創立美桀科技。「美桀」之名來自羅鵬程的妻子和兒子名字，各取一字組合而成，創立初期定位是通路商，公司設在公寓三樓，全部只有五位員工，包含董事長、總經理、總機、業務和助理。

羅鵬程兄弟決定創業時，有一家原廠承諾讓他們代理積層電感，成為美桀最早鎖定發展的產品。不料，公司運作後，對方卻通知無法交貨，變成沒有東西可賣。

還好當年10月是國內電子展期間，美桀找到一家新成立的電感廠希望幫忙拓展業務，彼此相談甚歡，決定合作。

羅鵬程記得，正當公司高興產品終於有著落時，對方突然打電話告知隔天要來看公司。剛成立的美桀連招牌、公司簡介都還沒弄好；他說，當晚全體員工連夜加班，完成十多本熱騰騰的公司簡介，第二天還緊急找朋友到場充人數，晚上宴請對方努力說服，終於拿到代理權，克服第一個難關。

勤跑第一線 搶下大廠訂單

接下來要面對是客戶在哪裡的難題。對於市場的新面孔來說，向客戶敲門要迎接的第一個問題總是：「你們的產品有哪一家用過？」

為找到足以背書的重量級客戶，美桀決定重點目標設定為從前的筆電大哥倫飛。然而，生面孔想要打進指標大廠，不只比勤快，還比運氣。

由於電磁波測試需要安靜、沒有干擾的空間，當年倫飛將測試廠設在林口山上，羅文豪天天造訪林口，經常三更半夜帶著麵包、牛奶跑到山上和工程師搏感情。

雖然和工程師的感情搏到了，但更高階的經理基於安全考量，堅持使用日系電感廠的產品。羅鵬程後來發現，這位經理竟是大學時期的好朋友，趕緊登門拜訪，獲得同意試用。

羅鵬程記得，那一天公司的傳真機響了，第一張訂單傳進來，全公司歡呼，因為終於得到大廠的認證，從此打開美桀前進的道路。當時美桀才成立一年左右。因為有了這筆訂單，成立的第一年開始賺錢，至今從來沒有虧過錢。

有了倫飛這家指標客戶，美桀接著搶下提供大量訂單的客戶精英，再一路打進富士康、技嘉、光寶科等供應鏈，一步步成長。

即使拿下大廠訂單，公司沒有虧錢的疑慮，但羅鵬程沒有鬆懈，開始為下一個轉身籌謀。他形容，美桀早年像一家雜貨店，看到什麼就賣什麼，中間難免遇到原廠不給貨，或是突然漲價，有時因此必須調頭寸。他思考公司未來發展方向，必須做到可大、可久、可遠，最後選擇從代理轉向自製。在美桀成立第三年的1998年，決定到中國大陸設廠。

那時候的大陸設廠成本不高，機會很大，美桀租廠、進設備、找人手，闖進自製之路。雖然初期遭遇競爭對手到工廠找麻煩，但問題不大，最終順利完成建置蘇州廠。

美桀走向自製，起家貨是桌上型電腦用的方型電感，也就是現在名為插件式功率電感（DIP）方型組合功率電感。

羅鵬程說，早期繞線電感是甜甜圈式，有不同的鐵芯大小、線徑粗細，繞著圈數各有不同；供應商為做出區隔，顏色也做的不一樣，在此情況下，彼此不容易共用和取代，最後可能變成呆料。

方型電感
方型電感
分享

產品規格化 衝出高市占率

隨著人工薪資和原物料持續上揚，考量這樣的產品型態太耗工，美桀在2004年決定改做方形電感，被羅鵬程視為劃時代的改變，因為現在主機板上的繞線電感已全部變成方型，這是美桀的研發成果。羅鵬程形容，這個研發概念如同訂製西裝，先把西裝做成大、中、小不同尺寸，等客戶要的時候再組裝，讓整個標準規格化，貨製成本縮短。

美桀的DIP方型電感新概念獲得第一家客戶精英買單，再推廣至華碩、技嘉。極盛時期這顆產品在業界的市占率高達四成。

方型電感的成功，讓美桀在2004年獲得轉型和改變，更有實力做出差異化的產品。下一個階段轉型關鍵則是來自重慶廠的設立。

美桀2011年跟進大陸125發展大西部的計畫，決定至重慶設廠。幾年下來，不但重慶廠的淨資產增加新台幣3億元以上，也有效分散沿海缺工風險。

而重慶廠也讓美桀更拉近與富士康、廣達、英業達等大廠的距離，貼近未來前景十足的車用和伺服器客戶，不僅去年營收、毛利率、獲利和每股獲利均創新高，今、明兩年亦可望再創佳績。

方型電感
方型電感
分享

富士康被動元件廠

相關新聞

桃機免稅店招商 採級距權利金

2018-06-04 00:56

美桀獨創分紅制度 留住人才

2018-06-04 02:00

四應用發力 美桀今年營運向上

2018-06-04 02:00

點子農場／度一個「健康」假期

2018-06-04 01:10

策略經營／錢治亞賣咖啡 複製互聯網思維

2018-06-04 01:10

人資觀點／6W2H 培養儲備幹部

2018-06-04 01:10

經濟書坊／三個策略 提高團隊戰力

2018-06-04 01:08

桃機免稅店新標案營運 明年起算

2018-06-04 00:57

趙無極名作 1.5億拍出

2018-06-04 00:53

材料董座專訪／王克璋 看史書學經營

2018-06-04 00:06

材料董座專訪／瞄準伊斯蘭國家 勇奪大單

2018-06-04 00:06

材料垂直整合 攻新興市場

2018-06-04 00:06

財經觀點／經濟擴張開始放緩 投資應避險

2018-06-03 23:33

台印尼擬合建輕裂廠 中油將派員勘查選址

2018-06-03 14:30

謝貞德曾負債上億 靠WHW法則再起

2018-06-03 13:25

來思達 打造「諸子百家」新舞台

2018-06-03 13:25

蒐藏佛像玉石 謝貞德也「書」說創業經

2018-06-03 13:25

桃捷A1-A9轉乘大都會車隊 滿百就折20元

2018-06-03 13:00

看準泰國4.0 新北智慧城市交流與泰台商簽MOU

2018-06-03 12:18

高雄市區房屋仍熱銷 青年族群搶訂

2018-06-03 11:40

三圓布局大同股權 受矚目

2018-06-03 01:29

台中自動化展 商機衝10億

2018-06-03 01:29

中油舊設備招標 估值20億

2018-06-03 01:29

兩大業者看市況：海運貨櫃 仍供過於求

2018-06-03 01:29

長榮航載客數 力拚成長

2018-06-03 01:29

中油強攻印尼 將蓋輕裂廠

2018-06-03 01:29

越鋼拚翻身 台塑第5寶來得巧

2018-06-01 13:21

感動5萬員工換腦袋 老百貨翻身新零售之王

2018-06-01 09:55

一碗拉麵60秒上桌！他靠煮麵機器人創200萬月營收

2018-05-31 12:17

王珮瑜 創建亞洲第一音樂平台

2018-05-31 10:21

劉曉寧如何成為 郵輪觀光龍頭女舵手？

2018-05-31 10:20

三位科技男 如何為百萬人找工作？

2018-05-31 09:08
看更多

熱門文章

駁斥外傳核四燃料外運需80億元 台電這樣說

2018-06-03 21:58

桃機第三航廈 華航等天合聯盟進駐機會大

2018-06-03 11:09

宣告利率逼近4% 美元神單來了

2018-06-03 19:40

降價了！ 明天加油每公升降0.4元

2018-06-03 12:35

民眾質疑跳電頻傳因偷壓電 台電回應了

2018-06-03 19:39

颱風地震都能保 離岸風電的政治風險沒法保

2018-06-03 22:00

張忠謀5日裸退 台積電雙首長制正式登場

2018-06-03 15:07

高雄市區房屋仍熱銷 青年族群搶訂

2018-06-03 11:40

大數據：八成消費者會向同一家公司買個人保險商品

2018-06-03 10:36

研調：第3季蘋果手機面板需求季增2倍

2018-06-03 12:56

疑造假手印簽違法契約 菲籍移工抗議宏達電

2018-06-03 14:11

死亡前二年內贈與特定人財產 要課遺產稅

2018-06-03 22:13

菲籍移工抗議疑偽造文書解僱 宏達電：依法行事

2018-06-03 15:49

核二2號機將啟動？ 原能會4日赴現場檢視

2018-06-03 20:54

離岸風電總保額近1兆 國內產險無胃納國外再保擔很大

2018-06-03 21:58

生前贈與破解特留分枷鎖 財產分配更自主

2018-06-03 22:12

理財規劃 逾8成都是為自己或自己和另一半

2018-06-03 19:41

謝貞德曾負債上億 靠WHW法則再起

2018-06-03 13:25

學者：美中貿易戰爭 沒有人會是贏家

2018-06-03 16:42

APEC觀光部長會議 我國與各會員國成功交流

2018-06-03 13:02

金管會：都更結合信託 避免地主債務問題

2018-06-03 10:38

6月4日~6月9日 兩岸財經本周行事曆

2018-06-03 13:29

投信：美元指數台股基本面 觀察外資指標

2018-06-03 15:43

台印尼擬合建輕裂廠 中油將派員勘查選址

2018-06-03 14:30

台塑汽柴油 每公升降0.4元

2018-06-03 14:14

5月出口財長掛保證 可望維持正成長

2018-06-03 10:53

桃捷A1-A9轉乘大都會車隊 滿百就折20元

2018-06-03 13:00

新HomePod有影 台廠樂

2018-06-04 00:05

比特大陸密訪台積 聚焦新挖礦晶片合作

2018-06-04 02:00

蒐藏佛像玉石 謝貞德也「書」說創業經

2018-06-03 13:25

看準泰國4.0 新北智慧城市交流與泰台商簽MOU

2018-06-03 12:18

來思達 打造「諸子百家」新舞台

2018-06-03 13:25

郭台銘挺FII 股價喊漲30倍

2018-06-04 02:00

台積7奈米 吞下安謀大單

2018-06-04 02:00

HomePod降價再出發 找回競爭力

2018-06-04 00:05

佳世達攻5G 大買明泰股

2018-06-04 02:00

停機700多天 核二2號機準備啟動

2018-06-03 23:25

生醫迎春燕 下半年題材豐

2018-06-04 00:06

陳其宏新戰略 李焜耀挺

2018-06-04 02:00

鴻海結盟陸企 強攻智慧工廠

2018-06-04 02:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top