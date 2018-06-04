親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

四應用發力 美桀今年營運向上

2018-06-04 02:00經濟日報 記者 謝佳雯

櫃買中心舉辦美桀科技上櫃掛牌典禮，與會人員合影。 （本報系資料庫）
櫃買中心舉辦美桀科技上櫃掛牌典禮，與會人員合影。 （本報系資料庫）
分享
被動元件電感廠美桀董事長羅鵬程認為，雖然數位貨幣市場前景具備不確定性，但板卡、筆電、車用、伺服器等四大應用成長動能不變，驅動整體營運趨勢向上。他強調，內部原本就將數位貨幣的動能當做「錦上添花」的效果，根基扎實的筆電、伺服器、電競、還有新切入的車用等應用會持續成長。以下是專訪紀要：

問：數位貨幣是之前美桀成長動能之一，但近期出現雜音，是否影響成長趨勢？

答：內部一直認為數位貨幣有不確定性，所以把數位貨幣這一塊當做錦上添花，過去這部分確實表現也不錯，但這是用空間換時間，比較札實的向PC含伺服器、顯卡含電競這些領域走。

內部也希望數位貨幣市場變成常態，但若不是，短期的挹注也會為公司爭取到空間，更有能力扎實其他領域，所以整體營運還是會往上走。

目前看來，數位貨幣仍有一定需求，短期內這個市場要消失也不是容易的事，加上這是國際性的產業，不是一個國家可以禁的，因此會有持續性的需求。

問：美桀第1季獲利下滑，如何看待短期營運動能和今年全年營運趨勢？

答：獲利表現不佳，主要來自兩點，第一是匯率，因為今年初盤點去年新台幣貶值影響，有六個月的美元影響數在一個月內攤提，認列匯損約600萬元；第二是春節前中國大陸員工提前返鄉，加班的新手多，效率不好。

目前匯率已經回穩，非生產因素的影響會降低，獲利將開始回到正常水準，淨利率大約會回到10%以上，只要營收愈高，邊際效益自然就會出來。

以第2季的訂單能見度和需求而言，有把握比去年同期成長兩位數，全年趨勢期待一季比一季好，尤其是布局已久的產品和客戶將在第3季呈現。

問：對今年營運成長的把握度高，成長動能來自那些領域？

答：今年會有四個成長引擎，第一個是板卡市場的深化。去年因產能不足，有一些二線板卡廠有點放棄，現在產能慢慢開出後，行有餘力後，會去加強這些客戶，提高市占率。

第二個是筆電市場，因為基期比較低，當時才剛導入，大廠還沒進來，但第2季國內兩大筆電客戶將開始小量生產。

美桀是唯一在重慶設廠的被動元件廠，具有地利之便，甚至大陸京東方也來洽談合作，希望供貨給他們的大陸筆電客戶；目前客戶端已經陸續導入，第3季會看到爆發性成長，也會有兩位數成長。第三個成長動能是車用市場。目前車用還是處女地，但美桀4月已拿到國際認證，可以開始切入國際市場，這一塊會有很爆發力，第一步會從車燈做起。

第四個是伺服器市場，以前就是核心產品，第1季已經交貨不及，需求大於產能，隨著大數據、雲端應用，還會持續成長，今年深圳和重慶廠都在增加伺服器相關產品的產能。

目前伺服器最多是Google、百度、Facebook等這些白牌市場，還有HP、DELL等品牌客戶，正透過管道向品牌客戶認證中，有機會拿到認證後，市場規模會比原來的白牌更大。

雖然有很多訂單希望美桀做，但都是必須等原廠認證後才能交貨，內部希望能在第3季至第4季時做到。

筆電被動元件廠

相關新聞

桃機免稅店招商 採級距權利金

2018-06-04 00:56

美桀獨創分紅制度 留住人才

2018-06-04 02:00

美桀超猛電感廠 連賺20年

2018-06-04 02:00

點子農場／度一個「健康」假期

2018-06-04 01:10

策略經營／錢治亞賣咖啡 複製互聯網思維

2018-06-04 01:10

人資觀點／6W2H 培養儲備幹部

2018-06-04 01:10

經濟書坊／三個策略 提高團隊戰力

2018-06-04 01:08

桃機免稅店新標案營運 明年起算

2018-06-04 00:57

趙無極名作 1.5億拍出

2018-06-04 00:53

材料董座專訪／王克璋 看史書學經營

2018-06-04 00:06

材料董座專訪／瞄準伊斯蘭國家 勇奪大單

2018-06-04 00:06

材料垂直整合 攻新興市場

2018-06-04 00:06

財經觀點／經濟擴張開始放緩 投資應避險

2018-06-03 23:33

台印尼擬合建輕裂廠 中油將派員勘查選址

2018-06-03 14:30

謝貞德曾負債上億 靠WHW法則再起

2018-06-03 13:25

來思達 打造「諸子百家」新舞台

2018-06-03 13:25

蒐藏佛像玉石 謝貞德也「書」說創業經

2018-06-03 13:25

桃捷A1-A9轉乘大都會車隊 滿百就折20元

2018-06-03 13:00

看準泰國4.0 新北智慧城市交流與泰台商簽MOU

2018-06-03 12:18

高雄市區房屋仍熱銷 青年族群搶訂

2018-06-03 11:40

三圓布局大同股權 受矚目

2018-06-03 01:29

台中自動化展 商機衝10億

2018-06-03 01:29

中油舊設備招標 估值20億

2018-06-03 01:29

兩大業者看市況：海運貨櫃 仍供過於求

2018-06-03 01:29

長榮航載客數 力拚成長

2018-06-03 01:29

中油強攻印尼 將蓋輕裂廠

2018-06-03 01:29

越鋼拚翻身 台塑第5寶來得巧

2018-06-01 13:21

感動5萬員工換腦袋 老百貨翻身新零售之王

2018-06-01 09:55

一碗拉麵60秒上桌！他靠煮麵機器人創200萬月營收

2018-05-31 12:17

王珮瑜 創建亞洲第一音樂平台

2018-05-31 10:21

劉曉寧如何成為 郵輪觀光龍頭女舵手？

2018-05-31 10:20

三位科技男 如何為百萬人找工作？

2018-05-31 09:08
看更多

熱門文章

駁斥外傳核四燃料外運需80億元 台電這樣說

2018-06-03 21:58

桃機第三航廈 華航等天合聯盟進駐機會大

2018-06-03 11:09

宣告利率逼近4% 美元神單來了

2018-06-03 19:40

降價了！ 明天加油每公升降0.4元

2018-06-03 12:35

民眾質疑跳電頻傳因偷壓電 台電回應了

2018-06-03 19:39

颱風地震都能保 離岸風電的政治風險沒法保

2018-06-03 22:00

張忠謀5日裸退 台積電雙首長制正式登場

2018-06-03 15:07

高雄市區房屋仍熱銷 青年族群搶訂

2018-06-03 11:40

大數據：八成消費者會向同一家公司買個人保險商品

2018-06-03 10:36

研調：第3季蘋果手機面板需求季增2倍

2018-06-03 12:56

疑造假手印簽違法契約 菲籍移工抗議宏達電

2018-06-03 14:11

死亡前二年內贈與特定人財產 要課遺產稅

2018-06-03 22:13

菲籍移工抗議疑偽造文書解僱 宏達電：依法行事

2018-06-03 15:49

核二2號機將啟動？ 原能會4日赴現場檢視

2018-06-03 20:54

離岸風電總保額近1兆 國內產險無胃納國外再保擔很大

2018-06-03 21:58

生前贈與破解特留分枷鎖 財產分配更自主

2018-06-03 22:12

理財規劃 逾8成都是為自己或自己和另一半

2018-06-03 19:41

謝貞德曾負債上億 靠WHW法則再起

2018-06-03 13:25

學者：美中貿易戰爭 沒有人會是贏家

2018-06-03 16:42

APEC觀光部長會議 我國與各會員國成功交流

2018-06-03 13:02

金管會：都更結合信託 避免地主債務問題

2018-06-03 10:38

6月4日~6月9日 兩岸財經本周行事曆

2018-06-03 13:29

投信：美元指數台股基本面 觀察外資指標

2018-06-03 15:43

台印尼擬合建輕裂廠 中油將派員勘查選址

2018-06-03 14:30

台塑汽柴油 每公升降0.4元

2018-06-03 14:14

5月出口財長掛保證 可望維持正成長

2018-06-03 10:53

桃捷A1-A9轉乘大都會車隊 滿百就折20元

2018-06-03 13:00

新HomePod有影 台廠樂

2018-06-04 00:05

比特大陸密訪台積 聚焦新挖礦晶片合作

2018-06-04 02:00

蒐藏佛像玉石 謝貞德也「書」說創業經

2018-06-03 13:25

看準泰國4.0 新北智慧城市交流與泰台商簽MOU

2018-06-03 12:18

來思達 打造「諸子百家」新舞台

2018-06-03 13:25

郭台銘挺FII 股價喊漲30倍

2018-06-04 02:00

台積7奈米 吞下安謀大單

2018-06-04 02:00

HomePod降價再出發 找回競爭力

2018-06-04 00:05

佳世達攻5G 大買明泰股

2018-06-04 02:00

停機700多天 核二2號機準備啟動

2018-06-03 23:25

生醫迎春燕 下半年題材豐

2018-06-04 00:06

陳其宏新戰略 李焜耀挺

2018-06-04 02:00

鴻海結盟陸企 強攻智慧工廠

2018-06-04 02:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top