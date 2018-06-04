四應用發力 美桀今年營運向上

2018-06-04 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯



櫃買中心舉辦美桀科技上櫃掛牌典禮，與會人員合影。 （本報系資料庫） 分享 facebook 被動元件電感廠美桀董事長羅鵬程認為，雖然數位貨幣市場前景具備不確定性，但板卡、筆電、車用、伺服器等四大應用成長動能不變，驅動整體營運趨勢向上。他強調，內部原本就將數位貨幣的動能當做「錦上添花」的效果，根基扎實的筆電、伺服器、電競、還有新切入的車用等應用會持續成長。以下是專訪紀要：

問：數位貨幣是之前美桀成長動能之一，但近期出現雜音，是否影響成長趨勢？

答：內部一直認為數位貨幣有不確定性，所以把數位貨幣這一塊當做錦上添花，過去這部分確實表現也不錯，但這是用空間換時間，比較札實的向PC含伺服器、顯卡含電競這些領域走。

內部也希望數位貨幣市場變成常態，但若不是，短期的挹注也會為公司爭取到空間，更有能力扎實其他領域，所以整體營運還是會往上走。

目前看來，數位貨幣仍有一定需求，短期內這個市場要消失也不是容易的事，加上這是國際性的產業，不是一個國家可以禁的，因此會有持續性的需求。

問：美桀第1季獲利下滑，如何看待短期營運動能和今年全年營運趨勢？

答：獲利表現不佳，主要來自兩點，第一是匯率，因為今年初盤點去年新台幣貶值影響，有六個月的美元影響數在一個月內攤提，認列匯損約600萬元；第二是春節前中國大陸員工提前返鄉，加班的新手多，效率不好。

目前匯率已經回穩，非生產因素的影響會降低，獲利將開始回到正常水準，淨利率大約會回到10%以上，只要營收愈高，邊際效益自然就會出來。

以第2季的訂單能見度和需求而言，有把握比去年同期成長兩位數，全年趨勢期待一季比一季好，尤其是布局已久的產品和客戶將在第3季呈現。

問：對今年營運成長的把握度高，成長動能來自那些領域？

答：今年會有四個成長引擎，第一個是板卡市場的深化。去年因產能不足，有一些二線板卡廠有點放棄，現在產能慢慢開出後，行有餘力後，會去加強這些客戶，提高市占率。

第二個是筆電市場，因為基期比較低，當時才剛導入，大廠還沒進來，但第2季國內兩大筆電客戶將開始小量生產。

美桀是唯一在重慶設廠的被動元件廠，具有地利之便，甚至大陸京東方也來洽談合作，希望供貨給他們的大陸筆電客戶；目前客戶端已經陸續導入，第3季會看到爆發性成長，也會有兩位數成長。第三個成長動能是車用市場。目前車用還是處女地，但美桀4月已拿到國際認證，可以開始切入國際市場，這一塊會有很爆發力，第一步會從車燈做起。

第四個是伺服器市場，以前就是核心產品，第1季已經交貨不及，需求大於產能，隨著大數據、雲端應用，還會持續成長，今年深圳和重慶廠都在增加伺服器相關產品的產能。

目前伺服器最多是Google、百度、Facebook等這些白牌市場，還有HP、DELL等品牌客戶，正透過管道向品牌客戶認證中，有機會拿到認證後，市場規模會比原來的白牌更大。

雖然有很多訂單希望美桀做，但都是必須等原廠認證後才能交貨，內部希望能在第3季至第4季時做到。