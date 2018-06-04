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美桀獨創分紅制度 留住人才

2018-06-04 02:00經濟日報 記者 謝佳雯

美桀由董事長羅鵬程和總經理羅文豪兩兄弟攜手，打造小而美的被動元件電感廠。獨特的業內創業模式，讓業務等於在公司內創業，更因為做到獲利共享，紅牌業務的年薪動輒上千萬元，留才率相當高，笑傲業界。

因為父親是生意人，羅鵬程很早就決定要做生意，但因為大學考上法律系，畢業後第一份工作是當法務顧問和代書，也開了一家代書事務所。

不過，由於心中一直有做生意的念頭，尤其看到當時從事電子業的朋友前景不錯，而家中排行老五的弟弟羅文豪所處的家電產業正遭遇量販店競爭，他說服弟弟轉向投入零組件產業，因此打開兄弟倆走向電子業的路。

由於羅鵬程是法律系畢業，因此也提供他很好的邏輯和思考能力，為往後的公司經營管理加分。他為美桀打造的「業內創業」模式，是充分做到獲利與員工共享，藉此凝聚向心力。羅鵬程舉例，若是台北公司內部開銷是300萬元，平均每名員工負擔基本開銷30萬元，只要賺超過30萬元，就會開始分紅。

當然，最後還要扣去庫存，讓員工等於是一人公司，業務、庫存管理都要做好。

在此分紅制度下，員工所有的付出都是為自己而拚，因此美桀的業務年薪不只是百萬元起跳，紅牌業務員更是超過千萬元，羨煞同業，同時造就這家留才率超高的電感廠。

美桀曾在尾牙活動上，現場端出1,000萬元分紅獎金放在台上，最佳業務當場抱走386萬、328萬和300萬元現金。因為這件事登上新聞版面，讓員工有點困擾，今年才改變模式，不在現場抱現金。

羅鵬程驕傲的說，公司內部年資十年以上員工占七、八成，15年以上的員工有四、五位，當年創業的五位夥伴至今都在。在獲利共享的模式下，員工齊力拚業績。

創業電子業年薪

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