親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓中央日報：文在寅加入川金會 三人將共同宣布韓戰結束

颱風會來嗎？氣象局一張圖分析未來趨勢

颱風地震都能保 離岸風電的政治風險沒法保

2018-06-03 22:00聯合報 記者孫中英╱即時報導

經濟部已發布離岸風場遴選結果，7家開發商將在台灣外海建置11個離岸風場，蔡政府希望藉離岸風場運作，拉高台灣再生能源發電占比。但專家也警告，台灣離岸風場除面臨「颱風、地震」兩大天災威脅之外，不少開發商都擔心「政治風險」；如果改朝換代，政黨輪替後，台灣「風電政策不延續」，連保險也解決不了這個問題。

11個遴選勝出的離岸風場分布在台灣西部外海，希望受惠西部海岸的強勁風力。但台灣地震發生率高，每年有「逾千次」的地震紀錄，且台灣主要斷層都位在「台灣西部」。國泰產險就指出，西部斷層與離岸風場場址距離多不遠，離岸風機雖有「耐震」設計，但基礎所在的海床若「不斷掏刷」，大型鋼結構還是會出現結構瑕疵，地震風險不容忽視。

怡安保險經紀人再生能源專案小組專案協理王心榆也表示，離岸風機雖一定程度耐震，但就怕基樁打進的海床「土壤已液化」；若土壤液化，大地震來時，風機可能會傾斜、倒塌，甚至飄走。此時風機就算全損，保險會按照重置成本理賠，打撈成本也由保險埋單。

台灣另一大天災是颱風，國泰產險指出，歐洲雖發展離岸風電多年，「但歐洲沒有颱風」，以現有離岸風機規格及抗風設計，是否能有效承受本地颱風侵襲「仍需實證」；尤其過去陸上風機颱風損失情況，已比地震多，萬一來個「海上龍捲風」，出現強勁瞬時渦流氣旋，可能對風機更具破壞效果。

但不管颱風或地震，再不可預測，離岸風電保險都「會承保」，無法承保的是「政治風險」。一名保險業者透露，開發商最常問的問題，就是「若台灣政黨輪替，離岸風電政策會不會繼續下去?」因為若改朝換代後就不玩了，大家可能血本無歸，銀行融資也會栽進無底洞。

保險業者說，政策是否延續的「政治風險」，在部分「已開發國家」可以承保，但應不會有國際保險業者願承保台灣的政治風險，主因就是台海兩岸地緣政治風險較高；尤其蔡英文總統執政2年，兩岸情勢更為緊張，大陸軍演不斷，台灣邦交國一連斷了4個，在這些前提下，台灣政治社會環境的「不確定性過高」，保險公司承保意願低，且除台灣「政治風險」不保外，戰爭也是一律排除，不會承保。

位在美國加州、專注再生能源的保險公司GCube，該公司總裁Jatin Sharma近日接受外媒採訪時指出，歐洲開發商可能把台灣海峽當成是北海或波羅的海，「小看」台灣海峽風險。Sharma說，建置在台灣海峽的離岸風場面臨一定的資產和戰爭威脅風險，且因為台灣地震、颱風頻繁，估計台灣離岸風場的保費至少要比歐洲貴1/3以上。

台灣此次離岸風電遴選，風機設備供應鏈「禁止陸資」投標，讓歐洲開發商和承包商幾乎主宰遴選結果。Sharma也認為，此舉很可惜，他說，若大陸廠商獲准參加，成為台灣離岸風電供應鏈的一環，說不定還能「舒緩」兩岸地緣政治的緊張氣氛。

國外保險專家說，歐洲開發商可能把台灣海峽當成是北海或波羅的海，「小看」台灣海峽風...
國外保險專家說，歐洲開發商可能把台灣海峽當成是北海或波羅的海，「小看」台灣海峽風險。本報資料照片
分享

離岸風電保險地震

相關新聞

投資逾千億…中油擬赴印尼蓋輕裂廠

2018-06-03 00:08

離岸風電總保額近1兆 國內產險無胃納國外再保擔很大

2018-06-03 21:58

台印尼擬合建輕裂廠 中油將派員勘查選址

2018-06-03 14:30

謝貞德曾負債上億 靠WHW法則再起

2018-06-03 13:25

來思達 打造「諸子百家」新舞台

2018-06-03 13:25

蒐藏佛像玉石 謝貞德也「書」說創業經

2018-06-03 13:25

桃捷A1-A9轉乘大都會車隊 滿百就折20元

2018-06-03 13:00

看準泰國4.0 新北智慧城市交流與泰台商簽MOU

2018-06-03 12:18

高雄市區房屋仍熱銷 青年族群搶訂

2018-06-03 11:40

爭取清真認證 新南向添優勢

2018-06-03 01:29

生鮮品需求旺 堅果海鮮搶手

2018-06-03 01:29

三圓布局大同股權 受矚目

2018-06-03 01:29

台中自動化展 商機衝10億

2018-06-03 01:29

搶穆斯林商機 可先攻大馬

2018-06-03 01:29

中油舊設備招標 估值20億

2018-06-03 01:29

兩大業者看市況：海運貨櫃 仍供過於求

2018-06-03 01:29

長榮航載客數 力拚成長

2018-06-03 01:29

中油強攻印尼 將蓋輕裂廠

2018-06-03 01:29

復甦隱憂…全球貨櫃航運 仍面臨「供過於求」

2018-06-03 00:35

中油標售五輕 多國廠商有興趣

2018-06-03 00:13

創業超新星／致勝心法…成就大事 不能錯過小事

2018-06-03 00:01

創業超新星／營運有規畫 不依賴天使資金

2018-06-03 00:01

創業超新星／劉永隆放下手術刀 要把小愛變成大愛

2018-06-03 00:01

創業超新星／可成生技大突破…3D列印骨材 攻客製化

2018-06-03 00:01

越鋼拚翻身 台塑第5寶來得巧

2018-06-01 13:21

感動5萬員工換腦袋 老百貨翻身新零售之王

2018-06-01 09:55

一碗拉麵60秒上桌！他靠煮麵機器人創200萬月營收

2018-05-31 12:17

王珮瑜 創建亞洲第一音樂平台

2018-05-31 10:21

劉曉寧如何成為 郵輪觀光龍頭女舵手？

2018-05-31 10:20

三位科技男 如何為百萬人找工作？

2018-05-31 09:08
看更多

熱門文章

桃機第三航廈 華航等天合聯盟進駐機會大

2018-06-03 11:09

駁斥外傳核四燃料外運需80億元 台電這樣說

2018-06-03 21:58

宣告利率逼近4% 美元神單來了

2018-06-03 19:40

油價是否緩跌 3日見分曉

2018-06-03 00:44

鴻海FII 8日登A股

2018-06-03 01:29

降價了！ 明天加油每公升降0.4元

2018-06-03 12:35

投資逾千億…中油擬赴印尼蓋輕裂廠

2018-06-03 00:08

寶佳有望拿下一席董事？ 下周台新董事會登場

2018-06-03 04:00

台積5日股東會 張忠謀告別秀

2018-06-03 01:29

張忠謀5日裸退 台積電雙首長制正式登場

2018-06-03 15:07

民眾質疑跳電頻傳因偷壓電 台電回應了

2018-06-03 19:39

高雄市區房屋仍熱銷 青年族群搶訂

2018-06-03 11:40

徐國勇重申 今夏不缺電

2018-06-03 03:17

大數據：八成消費者會向同一家公司買個人保險商品

2018-06-03 10:36

研調：第3季蘋果手機面板需求季增2倍

2018-06-03 12:56

疑造假手印簽違法契約 菲籍移工抗議宏達電

2018-06-03 14:11

機械業2025 拚當2兆元產業

2018-06-03 00:03

賴揆視察水情 喊開源節流

2018-06-03 03:17

Siri將進化 Win10會聽寫

2018-06-03 01:29

三圓布局大同股權 受矚目

2018-06-03 01:29

台中自動化展 商機衝10億

2018-06-03 01:29

菲籍移工抗議疑偽造文書解僱 宏達電：依法行事

2018-06-03 15:49

世足賽與個資法共通點

2018-06-03 01:26

中油標售五輕 多國廠商有興趣

2018-06-03 00:13

中油強攻印尼 將蓋輕裂廠

2018-06-03 01:29

創業超新星／可成生技大突破…3D列印骨材 攻客製化

2018-06-03 00:01

5日登場…台北電腦展 聚焦AI、區塊鏈6大主題

2018-06-03 00:28

政院保證不缺電 藍批假裝天下太平、鴕鳥心態

2018-06-03 00:04

財經觀點／競爭力敲警鐘 政府聽見了嗎？

2018-06-03 00:23

華碩機器人Zenbo 進軍商用

2018-06-03 01:29

謝貞德曾負債上億 靠WHW法則再起

2018-06-03 13:25

長榮航載客數 力拚成長

2018-06-03 01:29

核二2號機將啟動？ 原能會4日赴現場檢視

2018-06-03 20:54

兩大業者看市況：海運貨櫃 仍供過於求

2018-06-03 01:29

颱風地震都能保 離岸風電的政治風險沒法保

2018-06-03 22:00

APEC觀光部長會議 我國與各會員國成功交流

2018-06-03 13:02

匯市最前線／台幣將29.7~30元盤整

2018-06-03 01:01

理財規劃 逾8成都是為自己或自己和另一半

2018-06-03 19:41

中油舊設備招標 估值20億

2018-06-03 01:29

學者：美中貿易戰爭 沒有人會是贏家

2018-06-03 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top