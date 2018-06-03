颱風地震都能保 離岸風電的政治風險沒法保

2018-06-03 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



經濟部已發布離岸風場遴選結果，7家開發商將在台灣外海建置11個離岸風場，蔡政府希望藉離岸風場運作，拉高台灣再生能源發電占比。但專家也警告，台灣離岸風場除面臨「颱風、地震」兩大天災威脅之外，不少開發商都擔心「政治風險」；如果改朝換代，政黨輪替後，台灣「風電政策不延續」，連保險也解決不了這個問題。

11個遴選勝出的離岸風場分布在台灣西部外海，希望受惠西部海岸的強勁風力。但台灣地震發生率高，每年有「逾千次」的地震紀錄，且台灣主要斷層都位在「台灣西部」。國泰產險就指出，西部斷層與離岸風場場址距離多不遠，離岸風機雖有「耐震」設計，但基礎所在的海床若「不斷掏刷」，大型鋼結構還是會出現結構瑕疵，地震風險不容忽視。

怡安保險經紀人再生能源專案小組專案協理王心榆也表示，離岸風機雖一定程度耐震，但就怕基樁打進的海床「土壤已液化」；若土壤液化，大地震來時，風機可能會傾斜、倒塌，甚至飄走。此時風機就算全損，保險會按照重置成本理賠，打撈成本也由保險埋單。

台灣另一大天災是颱風，國泰產險指出，歐洲雖發展離岸風電多年，「但歐洲沒有颱風」，以現有離岸風機規格及抗風設計，是否能有效承受本地颱風侵襲「仍需實證」；尤其過去陸上風機颱風損失情況，已比地震多，萬一來個「海上龍捲風」，出現強勁瞬時渦流氣旋，可能對風機更具破壞效果。

但不管颱風或地震，再不可預測，離岸風電保險都「會承保」，無法承保的是「政治風險」。一名保險業者透露，開發商最常問的問題，就是「若台灣政黨輪替，離岸風電政策會不會繼續下去?」因為若改朝換代後就不玩了，大家可能血本無歸，銀行融資也會栽進無底洞。

保險業者說，政策是否延續的「政治風險」，在部分「已開發國家」可以承保，但應不會有國際保險業者願承保台灣的政治風險，主因就是台海兩岸地緣政治風險較高；尤其蔡英文總統執政2年，兩岸情勢更為緊張，大陸軍演不斷，台灣邦交國一連斷了4個，在這些前提下，台灣政治社會環境的「不確定性過高」，保險公司承保意願低，且除台灣「政治風險」不保外，戰爭也是一律排除，不會承保。

位在美國加州、專注再生能源的保險公司GCube，該公司總裁Jatin Sharma近日接受外媒採訪時指出，歐洲開發商可能把台灣海峽當成是北海或波羅的海，「小看」台灣海峽風險。Sharma說，建置在台灣海峽的離岸風場面臨一定的資產和戰爭威脅風險，且因為台灣地震、颱風頻繁，估計台灣離岸風場的保費至少要比歐洲貴1/3以上。