離岸風電總保額近1兆 國內產險無胃納國外再保擔很大

2018-06-03 21:58 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



蔡政府喊出，2025年台灣離岸風力發電要達到5.5GW目標。保險業者說，若以風機重置成本估算，台灣離岸風電總保額可達8250億、上看「兆元」規模。由於台灣產險業無此「承保能量」，必須仰仗國外再保承接。據了解，目前包括瑞士再保、慕尼黑再保、AIG、德國安聯等近10家再保公司都表達承保意願，本地則有國泰產險和富邦產險兩家公司參與。

不過，台灣颱風、地震發生率極高，再加上本地風電供應鏈仍在「草創」摸索階段，離岸風電存在高度風險，保費並不便宜。產險業者透露，離岸風電費率約是大型商業火險費率的4倍以上。雖然承保風險高，國泰產險樂觀估計，還是有望為產險市場帶來數10億元商機。

離岸風電「融資」議題，近來備受矚目，但開發商向銀行團辦理專案融資或聯貸，「保險」必須先到位，才能確保整體計畫可行，保險分量相當關鍵。在歐洲離岸風電保險安排市場，市占率逾8成的怡安保險經紀人表示，承作離岸風電保險須評估承包商經驗、風機成熟度，但以「獨立第三方海事擔保調查(Marine Warranty Survey，MWS)」為啟動保險的關鍵要件。

怡安保險經紀人再生能源專案小組專案協理王心榆指出，離岸風電技術相當專業，風機吊裝及試車時，有施工風險，完工商轉後有營運風險，「風力設備承包商」的資格和經驗，很重要，若無承作經驗，保險公司多不會接受。另外，風機設計必須耐震和耐風，王心榆說，風機越成熟，耐震和可耐風速越高，會比只用原型機更佳。

以示範風場、海洋風電，在苗栗外海新設的20支風機來看，風機直徑達154米(逾50層樓高)，1支風機可產生6MW風能。海洋風電股東之一、沃旭能源表示，離岸風機最高標準是採用國際IEC standard class1，耐風速可達每秒50公尺，標檢局已在研擬更符合台灣風速與地震狀況標準，會要求開發商依此標準購置風機。

但啟動離岸風電保險關鍵，還是獨立第三方海事擔保調查(MWS)。怡安保險經紀人再生能源專案小組副總經理饒芯怡解釋，離岸風電是極複雜的海事工程，國際，有7、8家合格的第三方「調查人」，會在風機作業的每個階段進行調查，以確保工程執行符合標準，她說，第三方調查類似一個「安全機制」，達到調查人要求，保險才會啟動。國泰產險也指出，海事擔保調查，自風場場址條件分析就開始，例如裝船前，須經「調查人」確認天氣條件可航行，裝載機具起重能力無虞等，以專業監督機制控制風險。

王心榆表示，一個完整的離岸風電保險包括風機施工前的工程險，完工後的營運險，且必須同時保障天災雷擊和火災等風險，「保額」是以風機的重置成本估算；以市場行情看，發電1MW風機造價約1.5億元，1支風機若發電6MW，風機價值就是9億元，若風機全毀，保險理賠重置成本即9億元。