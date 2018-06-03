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爭取清真認證 新南向添優勢

2018-06-03 01:29經濟日報 李昌鴻

馬來西亞有商機缺口，加上進入的障礙較低，為穆斯林商機的入門款，值得台灣業者投入。有鑒於此，商業發展研究院盤點台灣出口至馬國的強勢產品，期望國內業者能發揚既有優勢，以馬國為第一站贏得這場新南向之爭。

根據行政院農業委員會統計的2012至2017年出口資料，按每個飲食品項在這五年間，出口金額年複合成長率是「成長」或「衰退」，可分為兩類品項-第一類：出口至馬國及出口至全球的出口額都成長的品項；第二類出口至馬國衰退，但出口至全球成長的品項；未將「出口至馬國衰退且對全世界也衰退」的品項列入，是因該類品項以遠洋漁業的品項為主，跟我國在地業者較無關連；對馬國成長但對全世界衰退的品項盤點後發現不存在，故僅列兩大類的品項，包括出口至馬國的出口額成長，表示馬國依賴我國對該品項的出口，在馬國是較強勢的商品。出口至全球的出口額成長，表示我國的該項商品在國際市場較為強勢，且國際市場也仰賴我國在該項商品的出口。

我國食品業者將產品出口至馬國，除非聲稱為清真產品，海關才會要求清真認證，馬國以穆斯林居多，若要搶占馬國清真商機，清真認證是必備的要件，甚至對非穆斯林來說，清真認證也是確保食物更乾淨、生產過程更安全衛生的保證，能取得清真認證是出口至馬國的一大利多。

馬來西亞伊斯蘭教發展局（JAKIM）是歷史最悠久且廣為國際承認的清真認證機構，JAKIM承認我國清真品保協會（THIDA）所頒發的認證，通過我國THIDA的認證，即可被馬國認可為清真食品。

堅果、水果、海鮮類產品是當前生鮮食品需求成長最大的消費類別，我國在鮮果、堅果、各類穀粉等的出口品項也持續成長，並且這類食品都是天然清真的類別，要通過清真認證並不難，值得我國更多業者投入認證並出口的行列。

由於包裝食品處理過程通常較為繁複，要拿到清真認證更為困難，目前在出口面也僅僅以醬料類、甜食、烘焙類產品以及其他非肉品類的調製食品或是錠劑等類型產品較強勢，然未來五年整體包裝食品預期消費額將成長超過新台幣1,000億元，其中，成長率前五名分別為嬰兒食品（12.3%）、米/義大利麵/麵類（包含泡麵）（12.3%）、食用油品（10%）、甜食（9.5%）、醬料類（8%），對於這類型我國業者來說，投入清真認證的行列仍然為時不晚。

另外，熱飲市場近年成長驚人，台灣業者除可在當地設置飲料據點來搶搭這波熱潮外，在出口方面，茶葉、珍珠已供應當地的熱飲原料需求，能供應連鎖飲料店原物料的業者，可以多把握這方面的商機。

(作者是商業發展研究院研究員)

馬來西亞穆斯林

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