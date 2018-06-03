生鮮品需求旺 堅果海鮮搶手

2018-06-03 01:29 經濟日報 李昌鴻



綜觀東協，與我國淵源較深的非馬來西亞莫屬，2016年馬來西亞官方統計約有21%華人；2016年我國教育部統計馬來西亞在台學生總人數為16,051人，次於大陸，華僑有7,931人。馬國官方對台灣食品進口也鮮少刁難，是相當自由開放的市場，且近五年每年食品類貿易赤字皆超過39億美元，顯見馬國飲食市場對亞太地區國際貿易的依賴相當大。

穆斯林人口占馬國總人口61.3%，清真商機廣大，對於欲搶攻海外華人市場或清真市場的業者，馬國都是相較其他國家來較容易的選擇。

綜觀生鮮市場，馬來西亞自2013年起至2017年，每年的銷售成長率皆大於中國大陸及我國，未來五年每年的預期銷售成長率（2018-2022），依序為馬國（3.1%）、大陸（2.4%）、台灣（1.9%），馬國預期生鮮食品消費將成長166.97萬公噸。

隨著經濟發展，人均所得提高，馬國人漸吹起健康風，堅果類零食如杏仁果、核桃、腰果等，已開始取代傳統炸、烤的高熱量零食，光是腰果這項產品，近五年每年進口金額都超過1,700萬美元。

此外，海鮮（3.7%）以及水果（3.5%）的成長率也很驚人，也是馬國無法自給自足的產品。海鮮以冷凍魚進口最多，近五年每年進口額都超過2億美元；水果以新鮮蘋果、梨等進口額最多，近五年每年都有1億美元進口額，不僅需求龐大，成長率也高，非常值得我國業者投入這兩類型產品的供給。

值得注意的是，馬國政府持續提高對嬰兒食品安全的控管，相關法條日趨嚴格。國內業者應注意，馬國父母在嬰兒食品方面注重社群媒體的資訊與評價，業者須看重品牌經營與品質管理，若發生食安事件，星星之火可以燎原。同時線上通路是嬰兒食品重要銷售管道，近年興起的嬰兒食品線上網站，如： Applecrumby & Fish和myBBstore等，都是馬國父母重要的母嬰相關產品通路。米/義大利麵/麵類（包含泡麵）與嬰兒食品一樣有12.3%的銷售額成長率，預期銷售額將達14億美元，但主要建構在當地品牌持續發動價格戰、試吃、路邊促銷活動等，動輒降價二成促銷，若尚未生根於馬國通路的業者，不建議投入爭食大餅。(作者是商業發展研究院研究員)