親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

生鮮品需求旺 堅果海鮮搶手

2018-06-03 01:29經濟日報 李昌鴻

綜觀東協，與我國淵源較深的非馬來西亞莫屬，2016年馬來西亞官方統計約有21%華人；2016年我國教育部統計馬來西亞在台學生總人數為16,051人，次於大陸，華僑有7,931人。馬國官方對台灣食品進口也鮮少刁難，是相當自由開放的市場，且近五年每年食品類貿易赤字皆超過39億美元，顯見馬國飲食市場對亞太地區國際貿易的依賴相當大。

穆斯林人口占馬國總人口61.3%，清真商機廣大，對於欲搶攻海外華人市場或清真市場的業者，馬國都是相較其他國家來較容易的選擇。

綜觀生鮮市場，馬來西亞自2013年起至2017年，每年的銷售成長率皆大於中國大陸及我國，未來五年每年的預期銷售成長率（2018-2022），依序為馬國（3.1%）、大陸（2.4%）、台灣（1.9%），馬國預期生鮮食品消費將成長166.97萬公噸。

隨著經濟發展，人均所得提高，馬國人漸吹起健康風，堅果類零食如杏仁果、核桃、腰果等，已開始取代傳統炸、烤的高熱量零食，光是腰果這項產品，近五年每年進口金額都超過1,700萬美元。

此外，海鮮（3.7%）以及水果（3.5%）的成長率也很驚人，也是馬國無法自給自足的產品。海鮮以冷凍魚進口最多，近五年每年進口額都超過2億美元；水果以新鮮蘋果、梨等進口額最多，近五年每年都有1億美元進口額，不僅需求龐大，成長率也高，非常值得我國業者投入這兩類型產品的供給。

值得注意的是，馬國政府持續提高對嬰兒食品安全的控管，相關法條日趨嚴格。國內業者應注意，馬國父母在嬰兒食品方面注重社群媒體的資訊與評價，業者須看重品牌經營與品質管理，若發生食安事件，星星之火可以燎原。同時線上通路是嬰兒食品重要銷售管道，近年興起的嬰兒食品線上網站，如： Applecrumby & Fish和myBBstore等，都是馬國父母重要的母嬰相關產品通路。米/義大利麵/麵類（包含泡麵）與嬰兒食品一樣有12.3%的銷售額成長率，預期銷售額將達14億美元，但主要建構在當地品牌持續發動價格戰、試吃、路邊促銷活動等，動輒降價二成促銷，若尚未生根於馬國通路的業者，不建議投入爭食大餅。(作者是商業發展研究院研究員)

馬來西亞嬰兒

相關新聞

投資逾千億…中油擬赴印尼蓋輕裂廠

2018-06-03 00:08

爭取清真認證 新南向添優勢

2018-06-03 01:29

三圓布局大同股權 受矚目

2018-06-03 01:29

台中自動化展 商機衝10億

2018-06-03 01:29

搶穆斯林商機 可先攻大馬

2018-06-03 01:29

中油舊設備招標 估值20億

2018-06-03 01:29

兩大業者看市況：海運貨櫃 仍供過於求

2018-06-03 01:29

長榮航載客數 力拚成長

2018-06-03 01:29

中油強攻印尼 將蓋輕裂廠

2018-06-03 01:29

復甦隱憂…全球貨櫃航運 仍面臨「供過於求」

2018-06-03 00:35

中油標售五輕 多國廠商有興趣

2018-06-03 00:13

創業超新星／致勝心法…成就大事 不能錯過小事

2018-06-03 00:01

創業超新星／營運有規畫 不依賴天使資金

2018-06-03 00:01

創業超新星／劉永隆放下手術刀 要把小愛變成大愛

2018-06-03 00:01

創業超新星／可成生技大突破…3D列印骨材 攻客製化

2018-06-03 00:01

陽明83個貨櫃落海 估財務影響有限

2018-06-02 17:18

越鋼拚翻身 台塑第5寶來得巧

2018-06-01 13:21

感動5萬員工換腦袋 老百貨翻身新零售之王

2018-06-01 09:55

一碗拉麵60秒上桌！他靠煮麵機器人創200萬月營收

2018-05-31 12:17

王珮瑜 創建亞洲第一音樂平台

2018-05-31 10:21

劉曉寧如何成為 郵輪觀光龍頭女舵手？

2018-05-31 10:20

三位科技男 如何為百萬人找工作？

2018-05-31 09:08
看更多

熱門文章

把勞保年金極大化 這樣領更多

2018-06-02 11:28

陽明83個貨櫃落海 估財務影響有限

2018-06-02 17:18

勞保年金網路謠言 這些不要信

2018-06-02 11:40

願景／AI時代 程世嘉：不會寫程式如同新文盲

2018-06-02 18:29

調薪不再考慮物價 學者：情況會持續

2018-06-02 19:09

借鏡日本 學者：勞工過勞死 雇主應納刑責

2018-06-02 13:22

勞檢高執行率大不同 2縣市處分率竟掛蛋

2018-06-02 13:17

上勞保局玩「線上大富翁」 抽香港雙人機票

2018-06-02 11:41

免繳外勞就業安定費 勞動部主動勾稽資格

2018-06-02 13:01

8家公股銀行全數取得網站無障礙AA以上等級標章

2018-06-02 06:20

界霖營運總部落成 今年獲利可望創新高

2018-06-02 12:04

加薪拉動需求 國發會：是健康經濟成長模式

2018-06-02 21:27

老闆調薪關鍵 考量物價變動剩6.6%

2018-06-02 19:05

富士康6日辦論壇 慶祝投資中國30年

2018-06-02 14:58

所得核實減除 買電腦買車恐無法列舉

2018-06-02 13:10

中信金控 連3年獲亞洲企業社會責任獎

2018-06-02 13:24

陸智慧機搶市 卡位中低階大餅

2018-06-02 13:30

解渴小微企業融資難 人行擴大中期借貸便利抵押品範圍

2018-06-02 10:10

智慧表迎世足月 衝運動商機

2018-06-02 13:30

天揚本週股價飆漲逾4成 4月每股虧0.07元

2018-06-02 12:23

智慧手機出貨量恐2年低成長 印度市場看俏

2018-06-02 10:45

寶佳 有望拿下台新一席董事

2018-06-03 04:00

鴻海FII 8日登A股

2018-06-03 01:29

願景／Global Shapers年會登場 共創共好未來

2018-06-02 22:43

2018年亞洲企業社會責任獎 國泰金獲雙獎肯定

2018-06-02 11:21

投資逾千億…中油擬赴印尼蓋輕裂廠

2018-06-03 00:08

亞洲企業社會責任獎 國泰金三度獲獎

2018-06-02 11:21

台積5日股東會 張忠謀告別秀

2018-06-03 01:29

台中自動化展 商機衝10億

2018-06-03 01:29

世足賽與個資法共通點

2018-06-03 01:26

第三屆唐獎證書 摺紙概念超吸睛

2018-06-02 17:08

Siri將進化 Win10會聽寫

2018-06-03 01:29

油價是否緩跌 3日見分曉

2018-06-03 00:44

海尼根掀起歐冠盃熱潮

2018-06-02 21:47

兩大業者看市況：海運貨櫃 仍供過於求

2018-06-03 01:29

三圓布局大同股權 受矚目

2018-06-03 01:29

唐獎3屆證書 展現3種風格

2018-06-02 19:05

歐盟創新週4日登場 歐盟執委會組百人團來台

2018-06-02 17:05

賴揆視察水情 喊開源節流

2018-06-03 03:17

華碩機器人Zenbo 進軍商用

2018-06-03 01:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top