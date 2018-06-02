海尼根掀起歐冠盃熱潮

2018-06-02 21:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



上萬名足球迷齊聚台北市政府廣場前，一同見證了今年歐冠盃足球賽最終三連霸王者皇家馬德里的誕生，這個一夜限定的海尼根「城市星綠地」戶外直播活動雖然才剛落幕，但卻在社群中引起廣大迴響，也同時為消費性商品的體驗性活動成功標準，豎立一道難以逾越的高牆。

針對這一次活動所獲得的正面回應，海尼根亞太區品牌發展總監Maud Meijboom表示：「海尼根一直以來不斷帶給消費者前所未有以及無法預期（Unique & Unexpected）的體驗。期望消費者體驗活動時都能有WOW!的感覺，並且認為只有海尼根能帶給他們獨一無二的感受。」

他說：「因此身為歐洲冠軍聯賽的長期合作夥伴，我們想把歐洲最頂級且熱血的足球體驗帶來給台灣的消費者，並與台灣當地流行的元素結合，以足球、藝術、潮流三大元素出發，舉辦海尼根『城市星綠地』活動，現場結合了歐洲城市體驗、大型戶外體育賽事轉播、藝術文化等創新元素，帶給消費者前所未有的體驗，並挑戰消費者的想像力。」

Maud進一步表示：「在台灣，足球迷以前只能在酒吧或家裡看球，現在可以跟上萬人一起在草地上看；以前藝術只能在美術館，現在不只在午夜星空下看，還跨足體育主題，創造更多的火花。同時，我們也跟上消費者喜愛的潮流，創造一夜限定的打卡景點，跨夜的野餐體驗，這些更完美詮釋海尼根身為全球啤酒領導品牌如何不斷持續突破，不斷創造引領潮流的品牌體驗！」

這個活動籌備時最大的不確定性，就是台灣到底有多少的熱血足球迷會現身參與，尤其是歐冠盃這種非一日球迷的專業賽事，海尼根是否能成功地讓大家踏出家門及酒吧齊聚一堂，是整個活動最大的挑戰。

但因為眾多元素的完美結合，再加上台北市政府與荷蘭駐台辦事處的鼎力協助，海尼根不但獲得了球迷們整晚留下看球的肯定，更獲得了非球迷們在賽前到現場參觀藝術展演，並享受一夜草地的周末悠閒風情。

海尼根亞太區品牌發展總監Maud觀察整個現象後說明：「近年來，台灣市場有越來越多的進口啤酒品牌相繼出現，想要讓消費者買單，品牌不只要讓消費者留下印象，更要成為消費者心中的第一名。海尼根始終站在不可取代的領導者位置，靠的就是一個『不變』和一個『改變』。『不變』的是海尼根百年來對於啤酒品質的堅持，『改變』的是海尼根與時俱進創新行銷思維。海尼根除了啤酒本身有著最頂級的品質，更因為不斷給予消費者創新的體驗，保持消費者對於品牌的新鮮感。可以說，海尼根賣的不只是啤酒，而是一種獨特的品牌體驗。」

當然在品牌大方向之下，海尼根也會針對不同的市場狀況及文化做出調整。海尼根台灣分公司行銷總監方靜雯說明：「海尼根特別設立亞太區的團隊，與各個分公司共同瞭解不同地域性的需求，台灣是海尼根在全球重要的指標性市場，因此當然也被鼓勵我們的行銷團隊提出建議回饋。這個『城市星綠地』的活動，就是由台灣團隊提出，並獲得亞太區團隊大力支持下所獲得的完美成功範例。」