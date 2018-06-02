陽明83個貨櫃落海 估財務影響有限

2018-06-02 17:18 中央社 新竹2日電



陽明海運一艘從高雄前往澳洲的貨櫃船，在抵達港口前，因當地天候不佳，風浪太大，造成83個貨櫃落海。圖為陽明海運貨櫃輪。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陽明海運今天證實發生貨櫃落海意外，一艘從高雄前往澳洲的貨櫃船，在抵達港口前，因當地天候不佳，風浪太大，造成83個貨櫃落海。陽明表示，因有保險，財務影響應有限。

陽明指出，旗下貨櫃船發明輪是要前往澳洲的植物灣(Botany Bay)，昨天因當地風浪太大，才會造成83個貨櫃落海，所幸船員平安，船舶也未受損。

因當地天候依然不佳，發明輪還未進港，陽明表示，目前已拿到入港許可，只待臨港通知。

陽明指出，目前已緊急通知貨主，確切影響金額仍待進一步統計，不過，因貨物都有保險，這次事件對財務影響應有限。