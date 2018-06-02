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歐盟創新週4日登場 歐盟執委會組百人團來台

2018-06-02 17:05中央社 台北2日電

歐洲經貿辦事處表示，歐盟創新週活動將於4日登場，歐盟執委會成長總署副總署長Antti Peltomaki率領超過100人的訪問團來台參加活動；是歐盟執委會組成規模最大的台灣訪問團。

歐盟辦事處表示，2018歐盟創新週將於4日至8日在台北、台南展開一系列的活動。由Peltomaki率領的歐盟訪問團由16個會員國的企業、18個產業聚落的代表及官員組成。

歐盟辦事處指出，為期5天的歐盟創新週活動，包括與創新相關的研討會，例如循環經濟、智慧製造、智慧運輸、行動5G、醫療器材，以及歐盟科研架構計畫「展望2020」(Horizon 2020)等。

辦事處表示，除研討會外，透過歐洲經貿網(Enterprise Europe Network)的安排，創新週也將針對企業、產業聚落，舉辦商機媒合活動。

另外，來自歐盟會員國的循環經濟、再生能源、智慧城市、智慧製造、智慧運輸、智慧電網、航太科技等產業聚落代表，也將和台灣產業代表交流，探討台歐未來可能的產業、貿易和投資合作機會。

歐盟創新週活動是由歐盟執委會與經濟部國貿局、歐洲經貿網主辦，合辦單位包括經濟部能源局、中華民國全國工業總會等。

歐盟經濟部
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