富邦卡位AI商機 鋪天蓋地

2018-06-02 01:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／台北報導



富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠昨（1）天自謙「不懂」人工智慧（AI）。但事實上，近年富邦集團積極進行金融、電信、科技的匯流整合，導入AI技術。蔡明忠表示，產險、廣告、音樂、影音，連電商倉儲都導入AI，已經頗有成效。

蔡明忠說，將來在AI國家隊裡，台灣大扮演的角色是基礎建設，以電信級防護能力與監控能力，加上環島傳輸的光纖網路提供服務。他說，AI發展到5G會突飛猛進，會花更多錢，但因此更要準備好。

富邦集團為了導入AI及大數據應用，強化各事業體體質，特地成立「創新科技辦公室」，積極培養大數據分析及AI領域人才，是主導集團AI發展的關鍵單位，由富邦金控董事長蔡明興兒子蔡承儒擔任總召集人。

蔡明忠分享目前AI在整個富邦集團內場景應用。例如富邦產物保險，有六成的健康意外險理賠是靠AI完成判斷，錯誤率低，速度又快，未來在銀行金融服務業應用場景也會很多。台灣大的AI應用也相當多元，例如語音客服的 AI應用，以及判斷目標族群的精準行銷。

蔡明忠說，他以前以為電商跟科技兩個領域很遠，但最近參觀momo電商倉儲，發現倉儲管理只要一個按鈕，貨物就會像飛梭一樣馬上到眼前，倉庫根本就是科技基地。他說，未來ABC（AI人工智慧、Big Data大數據、Cloud雲端）將是改變人類的最大關鍵。