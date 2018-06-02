泰山擬再增資 詹仁道憂變天

2018-06-02 01:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ／台北報導



泰山集團總裁詹仁道。 報系資料照 分享 facebook

食品大廠泰山今年股東會提案修改公司章程，擬將資本額由50億元擴充至80億元、董事會席次增至11人，據悉泰山總裁詹仁道看到股東會議事手冊後「失望又生氣」，認為此舉不但犧牲股東權益，也稀釋詹家持股，讓泰山經營權增加變數，家族未來再團結機會渺茫。

據詹仁道身邊的人士指出，去年泰山完成1.47億股現金增資案，以每股16.3元，募資近24億元，使得泰山股本稀釋四成，當時詹仁道即大為憂心，認為引入外部勢力對抗保力達強大的資金流，做法並不明智，希望以家族團結為優先，不要貿然增資，但最後公司仍進行現增，讓詹仁道相當失望。詹仁道雖為泰山總裁，但他已不是泰山董事會成員。

據了解，公司派在去年現增時，泰山家族成員全都沒有參與增資，顯然四房手上的銀彈不充足，最後由董事長詹逸宏以洽特定人的方式認購，且股東是具有金融業背景的人士，透過這次增資後，將可能成為泰山的第二或第三大股東，公司派希望能藉此力抗保力達。

泰山詹家四房因沒有參與現增，過去詹家四房合計泰山持股約三至四成，而其中股份最多的是大房詹仁道與其子詹岳霖，現增前估掌握10%，但現增後股本稀釋，持股比重可能降至7%至8%，其他三房持股比率更低，這也讓未來泰山主事者不姓詹的可能性大幅升高。

手中資金充沛的保力達在去年現增案中，態度相當積極。具市場人士指出，去年泰山現增有10%公開銷售，這10%幾乎是保力達全拿，且後續還持續透過市場買進泰山，儼然已成泰山的第一大股東，對不團結的泰山詹家來說，等於芒刺在背。

今年公司法修正後，股權逾半股份總數的股東可自行召開股東臨時會，隨著保力達的持股擴大，若再與內部其他詹家勢力結合，股權總額很容易就過半，屆時不用等到明年6月股東會改選，自行召開股臨會就能讓泰山再次一夕變天。