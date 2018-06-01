總統盃社會創新黑客松首屆競賽 2日頒獎

2018-06-01 17:49 中央社 台北1日電



總統盃社會創新黑客松競賽將於2日在總統府舉行決選和頒獎典禮，複選10個團隊提案頗有看頭，將遴選出5隊卓越團隊，並由總統蔡英文親自頒發獎盃。

在10大複選提案，其中涵蓋「防災強化，醫療共享」、「社會安全，樂齡安居」、「守護環境，能源永續」。

「守護環境、能源永續」議題最多，分別有關心水資源的天下雜誌「治水調查團」、台灣自來水公司「搶救水寶寶」、改善農業現況的農委會「農業風水師」、個人提案「國土巡守隊」，共4組入圍。

以「防災強化，醫療共享」領域為題的提案，包括衛福部、台北市政府、中保關懷社會福利基金會合作的「急救先鋒」、高屏澎區醫療網合作提案的「救急救難一站通」，與衛福部「零時差隊」3組入選。

「社會安全、樂齡安居」提案包括衛福部「滿福保」、雙北市合作的「永不回頭」，與法律扶助基金會「法扶-如虎添翼隊」3組入圍。

通過層層考驗的10大複選提案，除了中央政府機關之外，更有跨中央與地方政府、跨公私機關團體、民間公司及個人提案，展現跨界集思、齊力解決公眾議題，提升公共服務效能初衷。

主辦單位中華文化總會表示，期盼能透過運用公私機關單位開放資料，翻轉社會的駭客馬拉松，集結群眾智慧，讓「創新」成為公務文化最重要的一環，透過政府首長、公務人員及公民共同參與hacking實作及未來落實過程，實踐政府創新價值。

首屆總統盃社會創新黑客松於3月3日國際開放資料日（Open Data Day）宣布啟動，長達3個月的活動期程，歷經初選、3場工作坊與2場指導會議，媒合民間黑客與資料專家，引導團隊開發出符合國家需求、兼具可行性又具備社會影響力的公共服務創新產品，以提升國民福祉。活動將於6月2日舉辦Demo Day決選暨頒獎典禮。