中油72週年慶 加油做公益活動啟動

2018-06-01 14:26 中央社 高雄1日電



中油今天在高雄歡慶72週年，會中並啟動「點亮心光加倍發光」加油做公益活動，與消費者攜手用愛心點數關懷弱勢，這是中油首度將週年慶大會南遷高雄舉行。

中油72週年慶祝大會上午在高雄總公司煉製事業部中山堂舉行，由董事長戴謙主持，經濟部政務次長龔明鑫、民進黨立委陳其邁、邱志偉、許智傑、趙天麟、賴瑞隆、國民黨籍立委黃昭順，以及高市副議長蔡昌達等人也到場。陳其邁及黃昭順致詞則都期盼中油不僅設籍高雄，還能進一步將企業總部南遷高雄。

民進黨提名的高雄市長參選人陳其邁期許中油能扮演企業轉型領頭羊的角色，中油轉型也能從高雄開始，研發、綠能及循環經濟都能留在高雄。他未來如能進市府也一定會做中油的靠山，為中油加油。

龔明鑫致詞肯定中油長期對台灣經濟及產業發展的貢獻，他說，中油聯結在地設籍高雄，也積極布局國際，確保油源供應穩定，因應未來能源轉型及挑戰，也配合國家能轉型能源配比，積極轉型。經濟部將不僅做中油的後循，也將與中油一起邁向下一個嶄新的72年。

戴謙致詞表示，今天是中油設籍在高雄後首度在高雄舉行的週年慶活動，未來中油週年慶活動將一年在南部，一年在北部舉行，希望藉由中油的這一小步促成大家重視南北平衡。

戴謙說，中油配合能源轉型將在全台廣設綠能加油站；在布局國際上，也有重大進展，由中油主導在非洲查德共和國堔勘原油計畫，預計明年會傳出好消息。

中油總經理李順欽致詞指出，中油去年稅前盈餘創下28年來新高，配合政府南向政策，中油並與多家國內石化業者合組台灣-印度石化聯盟，正進行投資效益與可行性評估，預計今年9月會有眉目。

他說，中油同時發展綠能產業，計劃生產自有品牌電池，推動智慧綠能加油站，探勘地熱發電、興建第3座天然氣接收站等計畫，讓今年成為台灣中油轉型的關鍵啟動年。

今天會中頒發英才獎、106年度績優一級責任中心及百萬CC公益捐血績優單位等獎項。並有高市油廠國小太鼓隊、中油合唱團及動起來舞團等表演助興。戴謙率主管一起切蛋糕祝中油生日快樂。

中油「點亮心光加倍發光」公益活動今天登場，消費者即日起至7月底至參與活動的全台1685座中油加油站加油，即可獲愛心點數，民眾捐出後中油再加倍捐贈給心路社會福利基金會、弘道老人福利基金會及兒童福利聯盟文教基金會，這3家社福團體可用這些點數向中油兌換生活用品。

中油表示，消費者加油時可向加油站索取「愛心積點卡」，或從宣傳網站、海報列印「愛心條碼」供加油員累計，6月1日至10日週年慶活動期間，愛心點數還加碼3倍送。