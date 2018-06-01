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成衣殖民記？東非與美國的「二手衣戰爭」

NBA總冠軍G1直播／詹皇飆49分 勇、騎激戰進延長賽

下載正版ETC App 每月抽禮券

2018-06-01 11:00經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

為了和民眾一起對抗高溫，包括OK、萊爾富及全家便利商店，自6月起陸續推出「eTag儲值 抗暑好康」，凡至多媒體事務機按下「eTag儲值拿好康」鍵、掃描QR Code下載正版ETC APP，即可享冰品買一送一或冰咖啡優惠價；friDay錢包也力挺正版ETC App，7月起儲值eTag五筆，就送哈根達斯雪糕，活動詳情請下載ETC APP並至「通知中心」查詢。

遠通電收表示，為響應公益，「eTag喜迎700萬用戶」活動，6月至10月每月都將抽出20位幸運車主贈送一萬元遠東百貨禮券。遠通也攜手陽光基金會推動「臉部平權」運動，用路人只要申辦eTag銀行自動儲值成功，下載ETC App領取限量優惠序號，就贈送陽光汽車美容50元折價券和市價300元的前擋玻璃除油膜免費體驗，還有機會抽中市價3,000元的陽光奈米鍍膜服務，越早參加得獎機率越高。

活動詳情請查詢：https://fetc.campaign6.yam.com/

遠通電收說，下載量突破240萬的ETC App，6月6日將推出更新版本，主打新增多車管理功能，用路人登入畫面後即可直接顯示車輛餘額，且能直接在畫面下方操作新增車輛，完成新增後，未來只要一鍵登入，就能顯示所有車輛的通行餘額。

遠通電收指出，對於燒燙傷及顏損者來說，除了必須承受身體上的不適，以及接受自己外貌的改變外，面對外人異樣的眼光其實給了他們許多壓力與恐懼，推廣「臉部平權」的精神，便是期待社會大眾可以破除因外貌而帶來的偏見或歧視。

「臉部平權」運動宣導影片連結：https://youtu.be/YhOYBJkMXMM

為此，遠通電收長期與陽光基金會合作，用實際行動關心顏面損傷與身心障礙者，除了透過ETC App結合陽光洗車優惠，這次透過活動將獎項擴大到汽車美容保養優惠，便是希望號召更多用路人，用實際行動關懷弱勢朋友工作權，遠通也於全台24家直營門市設置捐款箱，用路人只要捐贈100元以上，即可獲得陽光基金會市價200元限量禮品。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，基金會自2010年開始推動臉部平權運動，致力為燒傷及顏損朋友創造友善生活環境，感謝遠通電收號召用路人一起支持推動臉部平權，幫助燒傷顏損朋友勇敢站在陽光下、展現自信人生。

今（2018）年6月起，至遠通電收全台24家直營門市捐贈100元以上，即可獲得陽...
今（2018）年6月起，至遠通電收全台24家直營門市捐贈100元以上，即可獲得陽光基金會市價200元限量禮品。　圖／遠通電收提供
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