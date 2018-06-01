用霜淇淋乾杯！ 全家推金色三麥啤酒口味霜淇淋

2018-06-01 08:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



夏季為「冰」家必爭之地，根據食力問卷調查，超過七成民眾透過吃冰抗暑，其中霜淇淋穩居國人最愛冰品類型前兩名。「全家」Fami霜淇淋今夏出奇招，首發新口味攜手國內精釀啤酒龍頭金色三麥合作，將自6月5日起推出季節限定「金色三麥啤酒」口味霜淇淋。

「金色三麥啤酒」口味霜淇淋是以司陶特啤酒為原料，司陶特啤酒特有麥芽焦香，揉合霜淇淋的濃郁奶香特質，甜不膩口，還搭配專屬限量聯名款黑色點點霜淇淋杯。

全家鮮食部部長黃正田表示，Fami霜淇淋自2013年推出後掀起全台霜淇淋旋風，觀察台灣消費者口味變化，從酸甜水果口味轉向期待嘗試意想不到的口味，像是之前推出的鐵觀音、雀巢檸檬茶和珍珠奶茶口味霜淇淋，都很受歡迎。而此次的金色三麥啤酒霜淇淋，則是全家首次嘗試茶以外的飲品系霜淇淋。

黃正田並指出，金色三麥霜淇淋酒精濃度含量0.5%以下，屬一般食品，今日起至6月4日於豐華店、重慶店、龍普店、汐止興中店、忠孝店搶先開賣，除享有霜淇淋單支特價29元優惠之外，活動期間下午14:00~16:00到這五間店舖打卡拍照，就可免費品嚐金色三麥霜淇淋，每店、每日限量30位（依現場前30名領取到號碼牌者為準），邀請消費者一起用霜淇淋乾杯迎周末。

此外，為慶祝「全家」與金色三麥首次跨界合作，只要購買金色三麥霜淇淋，即可獲得金色三麥餐廳司陶特啤酒兌換券（價值170元），數量有限，送完為止。