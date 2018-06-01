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管理錦囊／數字管理的原罪

2018-06-01 05:41經濟日報 翁芳裕

在你我的世界裡常常會出現彼此認知上的差異，就像日前的報載：行政院長在51勞動節前夕表示，因為去年的努力，勞工不僅工時減少，連平均薪資也逼近5萬元，創下歷史新高。針對這般言論，不少網友紛紛留言諷刺地道歉：「對不起大家，我拉低平均了」。

以上這個情節相信大家不陌生，其實追根究柢政府也是言而有據，但為何大部分的勞工認知是大不相同呢？原因是那只是一個平均值，而且分布狀況並不是呈現常態分布，大部分的勞工還是在平均值以下，這也讓數字背負了原罪。

過去有人常批馬政府是「數字治國」，但改朝換代以後這個狀況並沒有改變，數字用來當作有形的指標是最清楚不過了，但如果選取的指標有所偏頗或不夠全面那就另當別論了，更何況數字管理只是眾多管理衡量的手段之一，真正的績效還是要回到問題的本質是否已獲解決，簡單卻能讓人民有感。

在資訊爆炸的時代，政府施政的績效、民調的高低、政策的好壞常常因為資訊的不對稱而無法顯示其真正的本質，所以數字也許是政府對百姓行銷的最好工具，那也是無可厚非，但如僅用以偏概全或特意引用單一數據那就像是不肖業者欺騙消費者一樣，在消費者真正的體驗下商品的好壞便知分曉，這也是為何政權會失去去民心的主要原因。

過去中小企業打造了台灣經濟的基石，不論在內需產業以及外銷導向均有所斬獲，但近年來政府政策朝向規模經濟及全球競爭，對特定的產業加以扶持，原本也是美意一樁，但也因此政府資源的分配慢慢地使中小企業失去有力的支持，只能孤軍奮鬥，產業結構失衡製造基地外移嚴重，直接衝擊勞工的所得分配，也影響到服務業的成長動能。

因此，勞工低薪的狀況部分來自於分配的問題，也就是現今社會經濟的問題是患貧而是患不均，過度追求偏頗數字的經濟指標，漠視產業結構以及社會環境變遷而造成分配不均，才是這個問題的源頭，所以它的指標絕對不只是單單的平均薪資可以衡量的，至少應該包含其分配狀況的改善、低薪線以下之百分比的消長，甚至產業結構的貢獻比率推移情形等，才能忠實反映政府於此問題上解決方案的有效與否。

我們確信政府一直在努力打造幸福經濟，也急迫希望讓人民有感，看來是一個很響亮的口號，其實真正落實並不容易，主要是時間的急迫感。以產業結構的改造這件事來說，透過政策的引導來顛覆過往並重建破壞少說也要個五年、十年，如此漫長的道路絕不是單一任期內可以簡單完成。

然而，政府急於為政策辯護及行銷政府效能源於執政的時間有限，政治人物深知民意如流水，如果沒能掌握於浪頭上，就可能淹沒於浩瀚無垠之中，所以更應該善用民意，透過公民共識共同建立全面性的短中長期指標，如此政府團隊便能據此方向持續落實政策，也能定時衡量適時修正政策，將施政力道引導到達成目標的道路上，這樣一來數字將不再背負原罪，全民也更容易在同樣的改革道路上一起努力。

（作者是台灣LED照明產業聯盟理事長）

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