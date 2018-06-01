品牌計畫／品牌精神 企業核心思維

2018-06-01 05:41 經濟日報 溫子欣



許多商家或企業倒置了品牌與企業的關係，他們認為企業先於品牌而存在，企業應該聚焦於商品，而品牌只是一種行銷時想要主打的形象。

事實上，因為未建立正確品牌精神的企業不可能長久，因此品牌的位置應優於企業。

換句話說，就是「企業為品牌服務」，而因為品牌目的乃為滿足顧客的深層心靈需求，因此「品牌為顧客服務」。

綜而言之，這就是品牌的核心意義──「企業為品牌服務，品牌為顧客服務」這種品牌、企業與顧客的相互關係。

鼎泰豐楊紀華董事長對於企業與員工的核心期許是：「品質是生命，品牌是責任」，這就近乎品牌的正確道理。

企業為品牌服務，品牌為顧客服務，而商品只是服務的中介。當創業者開始構思品牌時，經常會被主要商品的概念干擾，讓他無法真正從高層次思考去規劃與布局品牌。

例如，一個想要開咖啡廳的人在規劃開業時處處重視要賣什麼商品？販售的商品應該遵循何種定價策略？以及用何種方式行銷。

在構思品牌初期若把商品放在思考核心，將會阻礙對品牌進行高層次思考。

試想，如果你構思LV這個品牌，就不應該花大量時間思考到底要設計什麼商品，因為LV要賣包包、衣服還是太陽眼鏡一點都不重要，重要的是更高層次的品牌定調問題。

這些高層次品牌思維不會從商品形式與種類而來，當LV的品牌定位正確並且堅持力行，它不管賣包包、衣服還是太陽眼鏡，顧客都會買帳。

因此，不要一直思考「產品」，想開咖啡廳的人一直花時間思考設計「要賣什麼咖啡」，這並不是最重要的事，聚焦在如何選點、裝潢、服務流程、制服、商品開發等等「貫徹」品牌精神，才是值得花心思去處理的事。

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授，本專欄隔周五刊登）