趨勢經營／鄧振中…善用軟實力 推新南向

行政院政務委員鄧振中。 （本報系資料庫） 分享 facebook 行政院政務委員、新南向工作小組召集人鄧振中表示，台灣要以各項「軟實力」為基礎，以雙向互利的原則落實新南向政策。因此，「產業人才發展、醫衛合作、創新產業合作、區域農業發展、新南向論壇與青年交流平台」是行政院經貿談判辦公室「新南向工作小組」的五大旗艦計畫。

雙向互利 共榮發展

鄧振中說，新南向國家因經濟快速成長，在地緣政治上愈顯重要，各國競相布局。新南向政策是希望以我國各項軟實力為基礎，在雙向互利的原則下，發展與東協、南亞及紐澳等18個國家在經貿、人才、資源、及制度性連結等方面合作，共同創造區域的繁榮與發展。

5月中旬的艷陽天，鄧振中特別邀請了印尼、印度、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓等六個新南向國家的駐台代表，前往台中參觀農委會農業試驗所，這是台灣農業發展的心臟區。

農試所1895年於日治時代在台創立，台灣光復後一度改稱「台灣省農業試驗所」，幾經沿革，現為「行政院農委會農業試驗所」，台灣代表性的農產品，如水稻、香蕉、荔枝、鳳梨、花卉等品種改良，皆是在這個試驗所完成。

各位大使在參訪了台灣結合科技、3D影像技術、農業機械、無人機（監控農作物生長）、溫室栽培百香果、各種菇類等農業技術，都表示期盼與台灣建立農業合作。

例如菲律賓駐台代表班納友就表示，菲國有上億人口，每年仍需從其他國家進口稻米，若能引進台灣稻米種植技術，就可望提高產量，也增加農民收入。

越南駐台代表陳維海則說，越南近年來也重視高科技農業，打算在河內建立一座農業試驗所，占地約30至50公頃，若有機會也想與台中農試所建立合作。

農業醫療 交流合作

馬來西亞駐台代表馮淑娟則讚嘆台灣各種菇類種植技術，盼也能與其他國家分享相關技術。泰國駐台代表通才則說，台泰在1960年代就已在傳統農業項目合作，泰國有六成是農民，盼台泰合作能提升農民收入。

鄧振中坦言，新南向國家都希望與台灣農業技術進行交流，只是依據各國國情的差異，以及地理條件環境的特性，而有不同需求。

台灣與新南向國家進行農業交流時，也不能只想著台灣的利益，要著重「互利」。

鄧振中也透露，台灣與印尼即將在雅加達近郊成立綜合農業示範區，就水稻種植與蔬果品質改良進行合作，種植面積第一年預計達400公頃，未來三年則擴增到1,000公頃。

若一切順利，台灣與印尼駐台代表即將在近日簽署合作協定，這也是首度新南向G2G的國家級農業合作案。

鄧振中說，藉由台灣先進的農業技術，新南向國家可以增加當地作物產量，改善農民收入；台灣則可輸出技術與出口農業機具設備，達到雙方互利互惠的目的。

同樣也是台灣「軟實力」的還有醫衛合作，鄧振中說，已有新南向國家醫師組團來台，例如：在台大醫院觀摩顱顏手術、肝臟移植等技術；台灣也有醫療團隊組團赴越南、印尼，支援在地醫療體系發展，包括彰化基督教醫院幫助越南在地新的醫院籌設。