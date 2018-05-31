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全國電子挺節能 攜手北市府產發局推廣節能家電

2018-05-31 22:54經濟日報 記者張義宮╱即時報導

氣溫續飆高，夏季用電高峰到，全國電子31日由發言人林政儒協理代表出席台北市政府產業發展局舉辦的「推廣節能產品暨住商節電補助方案啟動記者會」，全國電子與臺北市政府產業發展局將攜手共同推廣節能家電與理念，6月1日起針對家庭中用電占比較高的空調、電視、冰箱、洗衣機推出系列優惠活動。

全國電子表示，7日前買「指定空調滿萬送千元現金折價券(有效期限一年)」、「空調七年免費延長保固」、「(指定機種)65型以上電視或日製冰箱送3,500元現金折價券」、「(指定機種)滾筒洗衣機或(55-64型)電視送3,000元現金折價券」、「(指定機種)變頻冰箱或(40-54型)電視送2,500元現金折價券」、「萬元以上指定機種之變頻洗衣機送2,000元現金折價券，指定機種之非變頻洗衣機送1,000元現金折價券」、「冰箱/洗衣機再享五年免費延長保固」等多項家電優惠。

另外，到全國電子門市購買符合集點活動之冰箱、洗衣機、四季空調、除濕機、開飲機、桌上型電腦、顯示器、印表機、碳粉匣、墨水匣等綠色家電或環保資訊商品(符合之商品品項可於環保集點會員平臺或環保集點APP的「商品查詢」專區)，還能參加行政院環保署「環保集點制度」，將環保行動化為「環保綠點」獲得實質回饋。

台北市今年擴大補助對象，針對機關學校、醫療院所、旅宿業、運輸業、服務業、集合式住宅等六大對象，宣布將在107年度預計投入約3.6億元，包含 辦公室或集合式住宅公共區域老舊照明燈具、窗型冷氣與分 離式冷氣、室內停車場導入智慧照明控制功能、導入能源管 理系統等，啟動全方位的設備汰換補助。

全國電指出，6/1夏日電費起跑，針對民眾家中 用電占比最高的冷氣、電視、冰箱、洗衣機推出眾多節能家 電優惠，鼓勵民眾換購節能或變頻家電，享有優惠內容現買 現省，節能變頻機種還能省下往後的電費使用，帶動整體涼 夏及四大電 (空調/電視/冰箱/洗衣機)有一至二成業績增幅。

全國電子由發言人林政儒協理代表出席台北市政府產業發展局舉辦的「推廣節能產品暨住商...
全國電子由發言人林政儒協理代表出席台北市政府產業發展局舉辦的「推廣節能產品暨住商節電補助方案啟動記者會」。(圖：全國電子提供)
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全國電子環保
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