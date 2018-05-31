全國電子挺節能 攜手北市府產發局推廣節能家電

2018-05-31 22:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



氣溫續飆高，夏季用電高峰到，全國電子31日由發言人林政儒協理代表出席台北市政府產業發展局舉辦的「推廣節能產品暨住商節電補助方案啟動記者會」，全國電子與臺北市政府產業發展局將攜手共同推廣節能家電與理念，6月1日起針對家庭中用電占比較高的空調、電視、冰箱、洗衣機推出系列優惠活動。

全國電子表示，7日前買「指定空調滿萬送千元現金折價券(有效期限一年)」、「空調七年免費延長保固」、「(指定機種)65型以上電視或日製冰箱送3,500元現金折價券」、「(指定機種)滾筒洗衣機或(55-64型)電視送3,000元現金折價券」、「(指定機種)變頻冰箱或(40-54型)電視送2,500元現金折價券」、「萬元以上指定機種之變頻洗衣機送2,000元現金折價券，指定機種之非變頻洗衣機送1,000元現金折價券」、「冰箱/洗衣機再享五年免費延長保固」等多項家電優惠。

另外，到全國電子門市購買符合集點活動之冰箱、洗衣機、四季空調、除濕機、開飲機、桌上型電腦、顯示器、印表機、碳粉匣、墨水匣等綠色家電或環保資訊商品(符合之商品品項可於環保集點會員平臺或環保集點APP的「商品查詢」專區)，還能參加行政院環保署「環保集點制度」，將環保行動化為「環保綠點」獲得實質回饋。

台北市今年擴大補助對象，針對機關學校、醫療院所、旅宿業、運輸業、服務業、集合式住宅等六大對象，宣布將在107年度預計投入約3.6億元，包含 辦公室或集合式住宅公共區域老舊照明燈具、窗型冷氣與分 離式冷氣、室內停車場導入智慧照明控制功能、導入能源管 理系統等，啟動全方位的設備汰換補助。