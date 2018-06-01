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高績效企業／假如財報像一本故事書…

2018-06-01 05:41經濟日報 顏長川

最吸引學生的書是故事書，讀起來或看起來最津津有味的故事書是漫畫書或「尪仔冊」，諸葛四郎和真平是許多人塵封多年的共同記憶；漫畫書升級至武俠小說，則倚天劍、屠龍刀、吸星大法、葵花寶典等，大家都耳熟能詳。

很多人對「數字」有莫名的恐懼，更把「財務報表」看成無字天書；如果有人能把財報寫成像一本故事書，讓人願意廢寢忘食地想一口氣把它讀完，能從生硬的數字中透視經營的精隨，還能活用財報，增加企業競爭力，則善莫大焉！

劉順仁是美國匹茲堡大學會計學博士，現任台大會計系教授，精於成本會計、管理會計和策略性財報分析，長期專注於企業、產業和國家的競爭力分析。

他將波特的「競爭力」觀念和自己的「財務報表概論」融合於「競爭力的個體經濟基礎」課程，提出三大學習重點，期望能教會未來企業、政府、非營利組織的經理人看懂基本的財務報表：

一、密碼與儀表板：會計學之父波切歐里用會計方法把複雜的經濟活動及企業競爭的結果，壓縮成以貨幣為單位的會計數字的「密碼」；財報之於經理人猶如儀表板之於戰鬥機飛行員，儀表板具有攸關性、可靠性和及時性，「飛行中，要相信你的儀表板」。

二、用財報練神功：財報的核心價值是「當責」，能呈現事實及解釋變化，掌握營運、投資和融資三種活動，以四分報表透露經營及競爭訊息，加強經理人的願景、分析、協調、創新及灌能（empower）等五項修練。

三、企業競爭力：從財報的資產品質、盈餘品質和經營品質可以看出企業的競爭力；無形資產如企業家精神、團隊士氣等決定長期競爭力，而資產會變壞，管理資產減損才是重點；盈餘的品質則看持續性、可預測性、變異性、變現可能性和人為操縱；而股東權益報酬率是最重要的經營品質指標。

《財報就像一本故事書》於2005年6月發行。作者結合會計理論、財務報表及優質企業的個案分析，以檢視企業的體質與競爭力。有嶄新觀點、豐富例證、實用建議和人文精神。此書專為企業經營者、經理人，甚至是投資人而寫，是一本財報入門書而非教科書，或者可說是一本「通俗」的會計書。

首先對於經營者來說，早期的企業經營者有三套帳的說法，虧錢的報表是報稅用，賺錢的報表是融資用，真實的一套帳在老闆的腦袋瓜裡。

現代的上市櫃公司的財報需經會計師嚴謹查帳並簽證，一切公開透明。但有時為了粉飾經營的失敗而作假帳成為財務弊案，甚至釀成金融風暴。

其次，經理人是企業成功的關鍵因素，投資企業其實就是投資企業經理人，而財報分析其實就是經理人的競爭能力分析。經理人必須是在做對的事，可增加企業的價值，反之亦然。

第三，投資人涉足股市之前，宜先把總體政經環境搞清楚，產業趨勢掌握住，再從財報中看出具有競爭力的上市櫃公司，然後下單；切記有些資金可能是老年人一輩子的積蓄、年輕人的教育基金、小孩的奶粉錢等，不可不慎。

波特提升競爭力的信念：「人類社會不斷地追求榮景，榮景來自財富的創造；社會中只有企業才能直接而大量的創造財富，而企業創造財富的能力來自於競爭力。」

企業的競爭力來自於經營團隊，表現在財報中；企業若不具備競爭力，就沒有投資價值。

（作者是中華電信資深顧問，本專欄隔周五刊登）

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