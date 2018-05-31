燦坤攜手家電品牌聲寶等發表節能白皮書 推動節能補助

2018-05-31 22:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



夏月電價將從6月1日起實施，面對夏季用電高峰，3C龍頭業者燦坤（2430）攜手環保署、工研院等公部門，及家電品牌聲寶等家業者發表「節能白皮書」，購買指定一級節能空調、電視、冰箱及洗衣機，燦坤提供節能補助2000還元金起；在進入夏季家電銷售高峰的6、7月，將挹注燦坤在第2、3季的業績成長。

燦坤31日宣布與日立冷氣、聲寶、東元、禾聯碩、歌林、奇美、明基、日立家電、三菱、飛利浦、、三星Panasonic、Sharp、DAIKIN、LG等家電品牌大廠，攜手合作推出「節能白皮書」，從6月1日至18日購買指定一級節能空調、電視、冰箱及洗衣機，提供實質的節能補助來吸引節能家電買氣。

包括指定節能小家電累計滿五千送五百還元金；指定節能空調舊換新再補助五百還元金；指定節能冰箱、洗衣機舊換新補助三百還元金；全系列筆電買就送太陽能行動電源5000mAh。

燦坤協理林彩莉表示，5月氣溫飆升破百年紀錄，用電量創新高。緊接進入6月1日將啟動為期四個月的夏月電價，根據台電統計一般家庭夏月的用電量約比非夏月多40%。另從能源局的資料，夏月空調占總用電量的43%，而老舊家電耗電量平均是節能家電的2.5倍，尤其在夏月用電影響更大。

她指出，5月中以後溫度急遽飆升，帶動近兩周變頻空調的銷量，與去年同期相比大幅增長3.5倍，整體風扇也在2周內銷售近3萬台，雙雙創下近3年的銷售紀錄，將可大幅挹注5月單月營收表現。進入夏季家電銷售高峰期，助益在第2、3季的業績成長可期。

燦坤首季營收55.7億元，年增8.75%，加上所得稅利益回沖，稅後純益1.48億元，每股純益0.89元。前四個月營收72.89億元，年增6.72%。