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機器人互動智慧衣 真實版鋼鐵擂台現身COMPUTEX

2018-05-31 12:39經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

2018台北國際電腦展下周二登場，紡織綜合所協同台灣智慧型紡織品協會（TSTA），於世貿一館中建構「台灣智慧型紡織品展館」，並與其他三大主題館同步展出，推廣台灣科技紡織形象，並以科技紡織創造智慧生活為主題，包括聚陽（1477）、潤泰全（2915）、南緯（1467）、宏遠（1460）等上市紡織股皆有展出。

業者表示，此次除了居家休閒及運動型等智慧型紡織品外，今年展場將可看到機器人互動智慧衣，讓該服飾穿著者能遠端遙控機器人的動作，呈現真實版鋼鐵擂台的創新體驗。

台灣智慧型紡織品展館今年展示主軸包括居家休閒與運動型兩大類智慧型紡織品。在家居休閒紡織品中，有宏遠的智慧腕帶，該產品具有提醒久坐、睡眠監測與飲食管理等功能。另外，潤泰全的舒適居家智慧衣，該服飾具生理及動作等偵測，並使用舒適材質，適合銀髮族。

在運動型智慧紡織品方面，則有三司達展示自有品牌2pir的全球首件三鐵智慧衣，該服飾經三鐵運動員體驗後，能提升運動員的表現，獲得正面的回饋。此外，南緯將展示運動機能智慧衣以及及聚陽展示心電衣、肌電褲與溫控外套。展館中除展示智慧型紡織品外，亦有萬九展示該公司最省電的心電圖晶片。

此外，紡織綜合所與福懋（1434）、廣越（4438）兩家紡織業者共同合作研發的「新一代電子服飾」也將在展場中亮相。該服飾採取模組化的概念，讓穿者能像樂高積木一樣，依自己的需求來組合服飾的功能。

紡織業者預期，由國內智慧型紡織品的發展來看，國內紡織業已朝向科技紡織品發展，不僅是紡織業的新商機，也提升紡織品的附加價值。

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