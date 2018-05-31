迎戰夏季換季商機 達爾膚推新品搶市

2018-05-31 12:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



迎戰夏日保養商機，美容保養品爭相以新品應戰。達爾膚（6523）推出mild-O溫和潔淨系列，公司表示，新產品陸續於各大線上及線下通路上架銷售，搶攻醫美保養龐大市場商機；佐登-KY（4190）今年則推出最頂級產品「BA-5 肌密抗皺原液」將在6月1日開放預購，新品預計9月上市。

根據國外機構Zion Market Research最新報告指出，全球美容保養品市場規模在2017年約達1,380.9億美金，預估以年複合成長率5.5％的速度成長至2023年、達1,904億美金，凸顯美容保養品的市場的成長潛力。

達爾膚旗下DR.WU自有品牌目前擁有12款主要醫美保養產品系列、72個單品項目，皆為專攻肌膚保養領域，其中，玻尿酸保濕系列及杏仁酸煥膚系列兩款是達爾膚在兩岸醫美保養市場持續熱銷的兩大主要產品線，去年度營收比重分別為39％、26％。

此次推出的新品包涵溫和舒緩潔顏慕斯、溫和潔淨卸妝乳兩個品項，則可強化品牌對於「全方位解決肌膚問題」的定位。

達爾膚表示，近年來受到空污問題、後天環境、賀爾蒙等內外因素影響，致使肌膚長期處於不穩定狀態，也因此全球消費者吹起純天然、溫和不刺激、清透等的肌膚感，隨著新產品於通路開始販售，可望挹注營運新一波成長動能。

達爾膚近年來積極布局DR.WU自有品牌包括中國、東南亞等海外市場版圖的布局，其中，在中國通路布建方面，除了天貓、淘寶、京東等線上電商平台外，也在去年完成屈臣氏、美諾珂等總計超過300家的實體門市布局，可望透過線上結合線下的O2O整合銷售策略，提振業績表現。

佐登-KY與日本天然植萃研發大廠Technoble共同發表最新全球獨家抗老技術BA-5，並推出佐登妮絲SPA通路最頂級產品「BA-5 肌密抗皺原液」，該產品將在明日開始開放預購，並將在9月正式上架，售價定在6,000元。