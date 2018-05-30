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震撼！「道不同不相為謀」呂秀蓮跟民進黨說掰掰

2040年全面電動車化 歐商：進度太慢

2018-05-30 19:56中央社 台北30日電

行政院去年底拍板，2040年全面電動車化，除了響應能源轉型，也可減少空氣汙染；不過歐洲在台商務協會今天指出，台灣電動車的進程速度還是太慢了。

行政院去年底拍板，2030年公務車全面電動化，2035年禁售燃油機車、2040年禁售燃油汽車，也就是2040年，台灣將全面電動車化。

社會對於政府推動車輛電動化的進程有不同意見，也有部分聲音認為太過躁進，但歐洲在台商務協會（ECCT）低碳倡議行動委員尹容今天於「下一世代能源報告」記者會中對此發表意見，直指台灣2040年車輛全面電動化的計畫，進度非常慢，且會持續造成空氣汙染。

尹容指出，歐洲目標是20年後，電動車占所有車輛比重達50%，中國設定的目標更早，顯示台灣電動車的推動進度還是太慢。

尹容認為，台灣人口數約2300萬，註冊車輛數也達2300萬輛，數字非常龐大，耗費非常多能源、也製造二氧化碳；既然政府已經訂出明確的能源轉型路徑，不妨加速車輛電動化的進程，如果把目標時程訂定的更短，就可以更快達到轉型目的。

政府推動能源轉型，除了希望在2025年落實非核家園的承諾，發展潔淨能源、減少空氣汙染也是重要原因；尹容表示，台灣是很好的地方，但有著工業化非常密集的特色，如果要推動能源轉型，不只需要公部門的執行力，私部門也要共同努力。

台灣中油公司身為國營事業，率先響應政府能源轉型的策略，中油董事長戴謙於「下一世代能源報告」午餐會致詞時表示，中油已布局國內電動車充換電市場，並推動加油站設置太陽光電系統及儲能裝置，將加油站轉型為綠能站，成為多元能源補給站，並推動國內地熱能源的開發應用，公司將朝向「安全、乾淨的國際能源公司」願景邁進。

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