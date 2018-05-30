青埔首季有人慘賠有人大賺742萬 關鍵在這裡
房仲統計實價資料，桃園青埔特區今年第1季成交71戶，其中17戶為轉手交易，多數屋主賠錢，但也有人因取得時間早，賺了742萬元。
全國不動產企研室主任張瀞勻表示，桃園青埔是這波房市反轉重災區，由於先前建商一窩蜂推案，累積大量空屋、餘屋，房市反轉後，投資客、建商競相降價求售，平均房價重跌逾二成，不過從實價來看，取得時間夠早，仍有獲利。
根據全國不動產統計，今年前3月，桃園青埔特區共計有71筆交易，17戶為轉手交易，其中13戶賠售，屋主多在2014年、2015年房市多頭時買入，賠售金額11萬到342萬元，另有四戶獲利，獲利金額從30萬到742萬元。
獲利最多的是位於領航南路一段的「僑峰」，一位6樓屋主在2012年以1,408萬元買入108坪含三車位的住宅，今年1月以2,150萬元出售，持有約六年，賺了742萬元。
賠最多的則是「泰極」，也在領航南路一段，就在僑峰斜對面不遠，今年有2筆交易，其中一筆屋主在二年前以1,880萬元取得，今年1月以1,538萬元出售，認賠342萬元出場。
另一筆買進成本為1,930萬元，今年2月以1,665萬元售出，賠了265萬元。
全國不動產航空城捷運店經理鄭郡元表示， 僑峰社區近捷運、賣場、幼兒園，價格較具支撐，雖然實價資料登錄取得時間為2012年，但從行情來看，推測屋主應在2010年預售時購入，青埔房價則在2011年起漲，因此雖有回檔，但最終出售仍獲利742萬元。
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