長照點線面／長期照顧者 留意壓力警訊

2018-05-30 05:00 經濟日報 林帛賢



長期照顧者在勞心且勞力的慢性壓力下，初期常出現心身症的問題。心身症顧名思義，乃是因為焦慮、憂慮的心理問題影響了身體正常生理功能的運作，典型的症狀包括頭暈、頭痛、肩頸肌肉痠痛、胸悶、心悸以及腸胃問題等。

這些身體功能性的失調，是過度壓力的警訊，經醫療的檢查通常也不會發現什麼太大的疾病。因其狀況常好好壞壞，長期照顧者也常認為這是辛苦照顧下理所當然的結果，甚至是有「認真照顧」的象徵，但這並不健康。

隨著過度壓力的累積，慢慢地失眠的症狀常跟著出現，這便常是後續嚴重精神疾病常見的初期徵兆。

現代精神醫學研究清楚發現，人的身心短期處在「打仗」的狀態是有利於處理壓力，但慢性無意義的過度警戒，也就是俗稱的過度「ㄍㄧㄥ」的狀態，會使體內的皮質醇（Cortisol）荷爾蒙過高。

就好像每天都在吃類固醇來止痛、消炎、提振精神一般，長期下來傷身也傷腦；傷身的部分如上述的心身症，傷腦的部分就是典型的焦慮症與憂鬱症的問題。

焦慮症簡單來說就是身體不該緊繃而緊繃，心理不需要擔憂而擔憂；而憂鬱症的出現，就是我們把整個身心的精力都使用光了、耗竭了的結果。

憂鬱症的病人不只是感到心情低落，也會覺得以往有興趣的事情，現在都變得索然無趣。不只胃口變差、睡眠不好，身體逐漸敗壞，心理上對於人生的態度就好像戴上了墨鏡，看什麼事情都是灰色的，所以也會常覺得人生無意義、未來無望，走不下去了。

時而在新聞媒體上見到長期照顧者傷害了被照顧者，甚至是走上絕路的個案，很大的可能都是憂鬱症造成的結果。

要避免走上罹患憂鬱症的歧路，長期照顧者所需要注意的是「不要自哀自憐地覺得自己是全天下那一個最苦的人，是悲慘命運下唯一的無助受害者！」走出自己小小的自閉圈子，聽聽其他照顧者的經驗，你的心裡會得到救贖。

一方面是會發現自己不孤單，更重要的是從其他同樣是長期照顧者的夥伴們身上學習，如何正向地面對照顧病人的苦，也同時照顧自己的脆弱。

（作者是和信治癌中心醫院身心科資深主治醫師，本專欄每周三刊登）