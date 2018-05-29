不畏Gogoro挑戰 三陽油車、電車齊發迎戰

2018-05-29 22:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



電動車領導品牌Gogoro今（29）日發表兩款符合年輕人需求的新車，搶攻機車首購族的市場。面對Gogoro來勢洶洶的挑戰，傳統機車大廠也不甘示弱，一方面加強傳統油車的性能與配備，同時也醞釀推出電動車，和Gogoro一較高下。

在行政院宣示2035年全面使用電動機車後，也讓電動機車的戰場更加激烈。除了至今已銷售7萬台的Gogoro外，光陽機車、三陽工業及中華emoving也都推出自家電動車產品，爭取這波電動化商機。

三陽工業發言人田人豪表示，今年11月將在義大利米蘭發表多款電動機車，每款車型都針對不同需求的消費族群，有的車型是針對追求性能者，有的是符合代步需求。

田人豪強調，11月發表的電動車「動力絕對不輸Gogoro」，絕對能媲美125c.c.油車的馬力，「引擎動力本就是三陽的強項，水準不會輸競爭對手。」

除了發表電動車計畫，三陽也持續提升油車的性能與配備，鞏固既有市場。田人豪表示，6月三陽的旗艦車款FNX125將上市，是台灣第一台配備怠速熄火系統的機車，且由米蘭設計師操刀，外型跳脫三陽傳統日系元素，增添更多歐風元素，非常搶眼。

田人豪說，FNX125訂單數已突破千台，反映非常熱烈，給三陽很大的鼓舞，代表油車市場仍有龐大的需求。FNX125上市後，再過不久還會再推一款新車。