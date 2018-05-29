親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

評／閃辭的吳茂昆 做到歷任部長做不到的事

紡拓會拼創意 服飾創作基地轉型時尚概念店

2018-05-29 19:18中央社 台北29日電

中華民國紡織業拓展會秘書長黃偉基表示，「西園29 O2O時尚概念店」提供全程型毛衣編織機，讓服裝設計師可以親自來體驗這台全自動機器，在半小時內完成自己設計的服裝。

黃偉基今天在「西園29 O2O時尚概念店」開幕活動指出，全程型毛衣編織機原本進口時只能織短纖，經過調整之後，現在長、短纖都可編織，快的話一件衣服不到半小時就織好了；除了設計師之外，一般的消費者也可來這選擇自己喜歡的衣服，發揮自己的設計天份。

他說，針對全程型毛衣編織機有一套專用的軟體，並開放軟體操作服裝設計的專業課程。服裝設計師可以來這交流，想自己創業開一家服飾店，或是網購業者，也可以把這裡的創意服飾當做貨源，或是開發新款服飾的基地。

參與今天開幕活動展示的服裝設計師簡國彥表示，近年婚紗成衣化，婚紗不見得一生只穿一次，甚至連尾牙、頒獎典禮穿的禮服，也都成衣化，透過兩件式的搭配，可以穿出正式場合的隆重氣派，但若上半身的禮服搭配一件牛仔褲，卻成了日常生活的穿著，同樣可以「很街頭」。

簡國彥強調，禮服成衣化之後，日常生活也可以穿搭，較符合綠色環保的概念，更帶動禮服客製化的商機，讓顧客可以穿著合身的禮服。

配合政府五加二產業創新政策，經濟部工業局以循環經濟理念，委由紡織綜合所與紡拓會，鎖定台北萬華的西園29服飾創作基地，重新塑造為「西園29 O2O時尚概念店」，打造成讓消費者親自參與紡織品設計，與製作的體驗場所。

紡織綜合所表示，為引領產業發展創新數位經濟商業模式，西園29 O2O時尚概念店整合噴墨印花數位化生產應用、無車縫橫編織造等數位科技，並結合快速設計打樣中心，提供紡織品一條龍的服務。

O2O婚紗
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

新纖董座吳東昇：專注本業 資產重估只是會計遊戲

2018-05-29 13:09

搶攻愛美商機 統一集團推美妝新品牌

2018-05-29 14:57

納智捷在陸賣一台虧一台 裕隆採保守策略

2018-05-29 14:57

無畏行動時代 「三竹」月發逾億封商業簡訊

2018-05-29 14:36

傳統書店一家一家倒 「複合式經營」卻找到活路

2018-05-29 14:35

複合店有別「康是美」 強調拿了就走

2018-05-29 14:35

高秀玲操刀 統一打造美妝新通路K．Seren

2018-05-29 14:35

搶攻美麗經濟 小七推全新複合店「K˙Seren」

2018-05-29 14:09

敦南店2020恐熄燈 誠品：一定會有24小時書店

2018-05-29 13:47

高董操刀 統一推全新美妝通路品牌「K˙Seren」

2018-05-29 13:37

K˙Seren主打採購便利性 與康是美有區隔

2018-05-29 13:37

談接掌誠品 吳旻潔：感覺父親一直都在

2018-05-29 13:25

萊坊全球豪宅指數 台北豪宅年跌7.4% 排倒數第2

2018-05-29 11:59

超豪宅演獨角戲拉抬房價？ 分析師：買方不會買單

2018-05-29 11:26

找到活路！複合式書店快速崛起

2018-05-29 11:12

富邦媒公司治理獲肯定 評鑑連兩年名列前5%

2018-05-29 10:45

大學城高報酬已是夢！ 這三所大學投報率竟比行政區還低

2018-05-29 10:43

誠品放眼日本東南亞 吳旻潔：考慮品牌授權

2018-05-29 10:37

憶亡父吳清友 誠品吳旻潔：去年是心痛的一年

2018-05-29 10:24

英利天津廠第2季完工 青島廠今年投產

2018-05-29 10:12

系微成立20週年 全新商標亮相

2018-05-29 10:02

最新全球豪宅指數 亞洲齊漲、台北年跌7%倒數第二

2018-05-29 09:42

萬豪酒店來勢洶洶 高雄業界備戰

2018-05-29 02:03

SOS…觀光飯店業盼政府補助延長

2018-05-29 02:03

康師傅報喜 Q1純益大增64%

2018-05-29 02:03

一家咖啡店…牽動兩集團角力

2018-05-29 02:03

味全出擊 躍星巴克概念股

2018-05-29 02:03

高雄旅館四年少賣10萬間房 新飯店打對折也難賣

2018-05-29 02:03

進出口許可被廢二年…大創網路平台6月停業

2018-05-29 01:29

Gogoro頻傳斷電 2周內換電池

2018-05-29 00:28

商業興觀點／餐飲業創新 人際互動更重要

2018-05-29 00:00

管理講堂／管人 先管好自己

2018-05-29 00:00

智慧經營／董瑞斌…臨危受命 擦亮招牌

2018-05-29 00:00

李棟樑開講／職場能力 從吃力工作中磨練

2018-05-29 00:00

味全將打進陸星巴克供應鏈

2018-05-28 23:13

怕「金牌房客」跑掉！房東租金打7折挽留星巴克

2018-05-28 22:16

寬宏大型展演挹注 估今年獲利成長優於營收

2018-05-28 21:03

大創：繼續在台營業 澎湖店與兩電商平台結束營運

2018-05-28 19:33

大陸味全 有望打入星巴克供應鏈

2018-05-28 17:22
看更多

熱門文章

怕「金牌房客」跑掉！房東租金打7折挽留星巴克

2018-05-28 22:16

大創：繼續在台營業 澎湖店與兩電商平台結束營運

2018-05-28 19:33

大學城高報酬已是夢！ 這三所大學投報率竟比行政區還低

2018-05-29 10:43

國巨大動作 狂買被動元件股

2018-05-29 02:03

健檢費不但不能列舉扣除 可能還要課稅

2018-05-29 05:58

16家上市櫃子公司 擬赴陸掛牌

2018-05-29 01:20

高雄旅館四年少賣10萬間房 新飯店打對折也難賣

2018-05-29 02:03

味全出擊 躍星巴克概念股

2018-05-29 02:03

找到活路！複合式書店快速崛起

2018-05-29 11:12

一家咖啡店…牽動兩集團角力

2018-05-29 02:03

納智捷在陸賣一台虧一台 裕隆採保守策略

2018-05-29 14:57

趕快報稅！ 國稅局官員：6月3日以後繳稅加徵滯納金

2018-05-28 21:10

還沒報稅？晚鳥A機票 選這張信用卡就對了

2018-05-29 09:00

上銀攻半導體告捷 打入英特爾供應鏈

2018-05-29 02:03

超豪宅演獨角戲拉抬房價？ 分析師：買方不會買單

2018-05-29 11:26

和碩集團 通吃蘋果兩大產品

2018-05-29 02:03

萬豪酒店來勢洶洶 高雄業界備戰

2018-05-29 02:03

南科全球第一顆UV 365nm覆晶晶粒 募得第一桶金

2018-05-28 20:37

5G商轉在望 前哨戰將開打

2018-05-29 02:03

還沒報稅的民眾 想搶在7月底退稅有撇步！

2018-05-28 20:49

和碩 傳拿下新MacBook單

2018-05-29 02:03

優惠政策 吸引日商投資台灣離岸風力發電

2018-05-29 07:03

被動元件夯 有錢搶不到

2018-05-29 02:03

最新全球豪宅指數 亞洲齊漲、台北年跌7%倒數第二

2018-05-29 09:42

醫療新南向 要組國家隊

2018-05-29 00:57

敦南店2020恐熄燈 誠品：一定會有24小時書店

2018-05-29 13:47

比特幣在台交易 未來須採實名制

2018-05-29 10:41

憶亡父吳清友 誠品吳旻潔：去年是心痛的一年

2018-05-29 10:24

Gogoro頻傳斷電 2周內換電池

2018-05-29 00:28

上銀5月營收 拚跳增五成

2018-05-29 02:03

Gogoro S2、Gogoro 2 Delight亮相 最低4.98萬元起

2018-05-29 12:27

最大半導體微影設備商 入駐台肥新竹商辦

2018-05-28 22:01

140萬元滿期金沒人領 台壽拜谷歌大神找到保戶

2018-05-29 16:45

上銀以質取勝 突破封閉市場

2018-05-29 02:03

4月景氣亮綠燈 2指標卻跌

2018-05-29 00:24

微軟技術年會登場 凱基銀代表金融業分享AI金融創新

2018-05-29 00:38

台電汰舊計畫被退 沈榮津：一個月內重提

2018-05-28 22:00

全新光電拚VCSEL認證 盼今年開花結果

2018-05-28 20:19

微軟攻AIoT 結盟我六產業

2018-05-29 01:36

報稅系統不順主任恐提前退休 財政部否認

2018-05-28 20:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top