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【重磅快評】蔡政府為何重用「吳三貴」？

達麗推「漾CITY」捷運宅 總價338萬元起

2018-05-29 10:02經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

低總價加上捷運、海科大特區等加持，上市櫃建商達麗建設的「漾CITY」成功吸引人潮，為楠梓建案增溫不少。

博是博行銷總經理朱檠表示，「漾CITY」是泳池會館捷運宅，而且總價338萬元起，一般年輕人都買得起，促銷時請來律動天王潘若迪，搭配現場金氏紀錄世界最大氣墊海盜船，成功吸引人潮。

達麗「漾CITY」低總價捷運宅，為楠梓建案增溫。 圖／達麗提供
達麗「漾CITY」低總價捷運宅，為楠梓建案增溫。 圖／達麗提供
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捷運海盜建商

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