系微成立20週年 全新商標亮相

2018-05-29 10:02 中央社 台北29日電



BIOS韌體廠系微今天宣布全新公司LOGO商標，展現系微發展，也慶祝系微成立20年來與全球領先的電腦製造商合作開發出許多產品線。

系微新商標由系微自創，設計代表持續的創新、合作與成長。即日起到6月的台北國際電腦展，系微官方網站、市場行銷宣傳文宣及其他與公司相關形象，都將開始全面採用新公司商標。

系微董事長王志高表示，慶祝系微20週年有非常深遠的意義，此時正是更新公司商標時機，代表系微里程碑，及系微協助過數百家區域性及全球公司成功將新產品推向市場。

王志高說，系微新商標是具現代感及革新概念的漸進式設計，代表客戶對系微的信心、安全和信任。