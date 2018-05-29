萬豪酒店來勢洶洶 高雄業界備戰

2018-05-29 02:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／高雄報導



面對市場蕭條，高雄星級高檔飯店寒冬恐怕還沒完，明年國際連鎖萬豪酒店700間客房將啟用營運投入戰場，產業界嚴陣以待。

來勢洶洶的高雄萬豪酒店，有700間客房，預定明年開幕，最令業界吃驚的，是義聯集團董事長林義守每周親自主持萬豪籌備會議，主帥親自站上火線，各部門配合度與效率超高，進度已經超前，林義守「要做就做到最好」的意志100%貫徹，競爭對手神經相常緊張。

資深飯店業者說，近二年高雄新開三家頂級飯店，分別是水京棧（H2O）、國際連鎖的英迪格以及地方建商投資的晶英飯店。

高雄市觀光協會理事表示，開幕初期晶英設定每晚房價1.38萬元，創港都飯店房價歷史新高，但至今半年價格已降到8,300元，等同打六折，長期住房率都是個位數，最高僅9%，實在不敷成本。英迪格房價從7,700元降到4,000元以下，歷經一年多深耕，有轉敗為勝的契機。

針對上述資料，相關飯店主管均表示，事關營運機密，不便回應。

最成功的是水京棧，試賣期間房價每晚4,500元，如今守住5,500元目標，住房率超過六成以上，令市場刮目相看。水京棧能有傑出表現，除團隊夠專業外，搭配高鐵站接送、客房迷你吧都是免費，每間客房還有八到十瓶飲用水，真正做到「水」的飯店，做出差異化優勢，讓客人覺得划算。