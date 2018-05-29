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男子闖香閨殺女友 落網時酒醉意識不清

康師傅報喜 Q1純益大增64%

2018-05-29 02:03經濟日報 記者李至和／台北報導

大陸食品龍頭康師傅昨（28）日公布第1季財報，稅後純益為人民幣7.12億元（約新台幣33.8億元）、年增64.26%。康師傅指出，首季獲利大增主要受惠資產活化，認列收益人民幣4.2億元，加上調升產品售價與減少行銷費用支出，推升獲利衝高。

第1季營收達人民幣150.27億元、年增5.91%；泡麵與飲料兩大事業體營收均恢復成長動能，泡麵營收成長8.55%、達人民幣63.07億元；飲料營收成長4.62%，達人民幣83.51億元，一掃去年陰霾，也推升近期在港股股價走高，外資也陸續調升評等，對後勢營運展望看法樂觀。

康師傅指出，今年針對通路展開積極的庫存管理，降低毛利的壓力，因應大陸通路碎片化的趨勢，展開多元化通路布局，且加強與經銷商之間的合作關係，讓供應鏈配置更合理化，即使面對原物料高漲壓力，仍能維持營收、獲利成長。對康師傅來說，原物料上漲是這一、二年面臨的挑戰，飲料與食品關鍵包材PET瓶裝粒子、工業用紙等成本大幅上漲，且今年仍看高不看低的情況下，惟有透過內控降低營運成本，且有計畫性的調漲售價，方能讓獲利不墜。

除了既有的泡麵與飲料大陸事業體外，康師傅也積極發展第三成長曲線，包括推出運動飲料，並持續加碼大陸即飲咖啡市場，其中最關鍵的就是與星巴克合作推出瓶裝星冰樂飲料，主攻高價飲料市場，再加上代理銷售味全貝納頌搶攻中價位市場，雙軌並進擴大咖啡占市率。

營收人民幣康師傅

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