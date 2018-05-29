一家咖啡店…牽動兩集團角力

2018-05-29 02:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ／台北報導



一個美國星巴克牽動台資兩大食品集團頂新及統一較勁，康師傅與味全分別拿下大陸星巴克常溫與冷藏飲料代工，味全鮮乳甚至有機會成為星巴克門市的供應商；統一出售上海星巴克股權大撈一票後，除續留台灣經營權，但大陸仍提供物流服務，雙方仍維持友好關係，不放棄合作機會。

統一在大陸與康師傅在飲料與泡麵兩大商品正面對決多年，即使康師傅仍維持領先市占，但統一以蠶食速度瓜分市場分額；在通路上，藉著與日本伊藤忠的合作關係取得日本全家的經營權，目前已是大陸領先品牌，現在又與美國星巴克的深度合作，這場兩岸食品業的角力賽持續進行中，目前頂新略勝一 籌。

味全董事長陳永清昨（28）日表示，大陸專注在乳品、果汁，以低溫冷藏乳飲品為主，這也是大陸食品業較缺乏的專業競爭力，在這個利基點上，才有機會與星巴克牽上線，且大陸現在是味全的小金雞，成長性可期，這麼好的機會自然不會放過。

事實上，味全與康師傅同屬頂新集團，2015年康師傅與美國星巴克在大陸包裝飲料市場開始合作後，味全的機會就來了，因為星巴克除了常溫包裝咖啡與茶飲外，還有許多包裝飲料是走高價的冷藏低溫通路，這部分康師傅做不來，自然就讓味全有機會藉此切入。

統一在大陸雖然已與星巴克分手，表面上看似退出咖啡市場，但統一目前的策略就是透過旗下罐裝咖啡與7-ELEVEN的自營咖啡兩大品牌，與星巴克、康師傅展開新的賽局，未來能否制勝，就得看統一如何透過經營品牌策略，贏得大陸消費者的味蕾。