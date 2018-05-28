建商50億聯合授信案 台企銀統籌主辦超額認購

2018-05-28 21:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



臺灣企銀統籌主辦潤隆建設、寰鼎開發及海鉅建設50億元聯合授信案，本聯貸案由臺灣企銀統籌主辦，兆豐銀行及全國農業金庫參與主辦，合作金庫銀行共同主辦，並邀集板信銀行及國際票券金融公司參貸，在聯貸銀行團的踴躍認購下，順利完成本聯貸案。

潤隆建設為國內知名建設公司，隸屬於興富發建設集團，建案含蓋全國各都會區，營建品質佳，產品廣受市場好評，為國內具規模建設公司，寰鼎開發及海鉅建設則屬發跡於基隆的白天鵝建設集團旗下關係企業，白天鵝建設集團主要建案含蓋北台灣，並以基隆地區為發展重心，產品亦頗受市場好評。

興富發集團/潤隆建設與白天鵝及團/寰鼎開發先前已合作開發基隆市信義區「信義城」建案，在生活機能佳、 交通便利、建商有品牌、規劃完整，而且價格親民下，在預售階段即有亮眼的銷售成績，銷售率100%，挾「信義城」建案成功經驗，此次二建設集團再次攜手合作，將在基隆市中山區推出新建案。

本案基地位於基隆市中山區德安路與復興路口(國道三號德安交流道口兩旁)，附近有中山國小、大德國中、中山高中等多個學區，經由復興路、西定高架道路10分鐘車程可至基隆火車站及基隆廟口商圈；對外亦可透過國道三號及國道一號15分鐘內可達內湖科學園區與南港科學園區，交通動線佳，預計可吸引內湖科學園區與南港軟體園區之青年首購客群與在地換屋族。

潤隆建設、寰鼎開發及海鉅建設為本建案之開發，向銀行團申請本聯貸案，獲得銀行團熱烈的參與及支持，超額認購達130%。