雀巢早餐脆片 推恐龍狂潮

2018-05-28 21:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



集幻想、冒險、刺激於一身的「侏羅紀世界：殞落國度」電影將於6月6日震撼登場。深受小朋友喜愛的雀巢早餐脆片因應今夏恐龍狂潮，推出電影限量包裝，消費者只要於活動網站上輸入盒內專屬代碼就有機會可以獲得全家暢遊夏威夷侏羅紀體驗之旅。同時購買雀巢早餐脆片全系列滿299元，再送獨一無二侏羅紀恐龍蛋早餐碗。

侏羅紀世界的系列電影，每每一推出必會在全球掀起一股風潮，深受大家喜愛的恐龍角色成功擄獲大小朋友的心。雀巢早餐脆片特別搭上恐龍熱潮，順勢推出五款商品「侏羅紀世界：殞落國度」限量包裝，隨盒附贈「專屬代碼」，消費者於網站輸入代碼後即可參加抽獎，而且可以立即得知中獎與否。

不但有機會抽中一學期的早餐脆片或是侏羅紀世界相關電影周邊，更有機會幸運抽中最大獎全家暢遊夏威夷侏羅紀體驗之旅，一人中獎四人同行（價值約新台幣25萬元），不但可以入住在威基基海灘的四星飯店，還能體驗各種與侏羅紀電影相關的行程，包含著名的暴龍圍欄、經典的侏儸紀公園大門及侏羅紀世界電影中刺激的玻璃球遊園車碼頭等。不僅一圓「恐龍夢」，也可以創造全家共同冒險的完美回憶。