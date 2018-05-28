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IATA遭施壓 全球航空公司恐都改我國名

五福Q2加溫 評估併購與入境商機

2018-05-28 19:53中央社 台北28日電

五福今年首季每股盈餘僅0.5元，較去年同期近乎腰斬，第2季受惠日本賞櫻團等因素挹注，第2季營益率有望轉為正成長，長期則評估角逐入境商機，並尋覓併購合適對象。

五福今天參與櫃買中心業績發表會，五福去年營收新台幣63.87億元，稅後純益6247萬元，是前年的6倍之多，每股純益（EPS）達2.46元。

今年首季營收14.18億元，年增7.8%，毛利率僅11.4%，較去年同期13.33%下降，營益率0.86%，也比去年同期下滑1.37個百分點，稅後純益1277萬元，和去年同期相比近乎腰斬，每股盈餘0.5元。

五福說明，首季毛利率與營益率下滑，除了受到今年過年假期只有6天，影響台灣民眾海外出遊意願，加上油價上漲，導致航空公司機票首季調漲，每張機票約上漲1000至2000元。

五福表示，今年第2季將有日本賞櫻與立山黑部開山等出團挹注，有望拉抬營收動能，而由於航空公司遠期操作，機票上漲幅度可至少穩定控制至9月，今年第2季營益率有望優於去年同期，恢復正成長的水準。

國人旅遊地點以日本為最大宗，五福也以日韓線為主要營收來源，去年全年占比約6成，但今年首季因為東南亞與長程線成長，日韓線營收占比下降至53%，東南亞線則從11%成長至19%，長程線也從10%成長至13%。

五福旅遊執行長謝宏明表示，主要受到企業獎勵旅遊轉進東南亞挹注，加上長程線爆發成長，長程線今年有望維持25%至35%的年增動能，全年日韓線占比預估會降至55%，目標在2020年來自日韓的營收將降至4成。

五福說明，長程線成長，將使得五福各旅遊線較均衡發展，也有助於平衡上下半年的淡旺季落差。

在通路方面，謝宏明表示，五福目前已有22家營業據點，年底前持續擴增門市至25家。

他透露，五福主攻出境市場，目前也在思考入境市場商機，未來將有3大成長動能，包括第一、整合內部行銷、通路資源；第二、評估整併，尋覓互補或是能進一步結合後壯大營業額的合作夥伴，鎖定營業績效好的業者，主攻入境與出境業務的業者都會考慮；第三，操作目前沒有切入的旅遊業務。

日幣升貶值對五福營運將有舉足輕重的影響，五福預估，若日幣升值3%，大約對五福毛利率影響幅度約在0.6%至1%左右。

此外，有業者觀察「選舉年」，國內出境旅遊產業會較淡，謝宏明表示，確實有這樣的說法，但選舉期間的機票與團費說不定也相對便宜，五福致力發展差異化商品，像是與虎航合作的佐賀航點包機，首波合作至少會到明年春季前，有望持續為赴日旅遊業務加溫。

營收東南亞

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