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分屍案發現遺體「少一塊」 黃女兄痛罵：還我妹妹來

中國信託攜手國資圖「閱讀x棒球」送萬張球場門票

2018-05-28 18:29經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

揪伴來讀冊，作伙去看球！中國信託商業銀行連三年攜手國立公共資訊圖書館中信兄弟職業棒球隊，共同舉辦「2018閱讀全壘打夢想象前行」活動，串聯苗栗、臺中、彰化、南投4個縣市共30所公共圖書館及行動故事車，鼓勵民眾呼朋引伴到圖書館借閱書籍，並可兌換中信兄弟主場賽事門票，預計將送出上萬張票。

「閱讀全壘打 夢想象前行」活動前2年共吸引近30萬人次參與，送出約12,000張賽事門票。昨（28）日教育部主任秘書朱楠賢、台中市長夫人廖婉如、國資圖館長劉仲成、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中國信託銀行最高顧問馮寄台、中信金行政長高人傑、中信兄弟領隊劉志威及兩位代言球星中信兄弟周思齊與王威晨，共同組成「閱讀全壘打聯盟」，宣示再創「閱讀x棒球」新熱潮。

辜仲諒表示，閱讀傳遞智慧，棒球強健體魄，兩者結盟有如為台灣種下希望種子，書本的力量和球場上的態度，正是種子萌芽成長的重要養分。劉仲成說，棒球和閱讀，一動一靜，因「閱讀全壘打」文武結盟，讓球迷轉換為讀者、讀者則變成球迷，未來要推廣運動愛閱讀，讓全民運動跟全民閱讀一樣成為風潮。

為推廣「閱讀x棒球」跨界結盟，今年行動故事車除中部60所國小走透透，亦鎖定台中洲際棒球場親子族群，邀請爸媽在球賽開打前先帶孩子走一趟行動故事車，聽志工媽媽說故事。朱楠賢肯定中信銀行、國資圖與中信兄弟用心，借鏡美國職棒大聯盟亞特蘭大勇士隊的「全壘打讀者」（Home Run Readers）活動，將閱讀觸角從圖書館擴散至球場，期待閱讀與棒球成為「眾樂樂」的全民運動。代言球星周思齊與王威晨首度聯手為少棒隊選手導讀人氣繪本《誰說不能往上挖？》，透過小鼴鼠故事鼓勵孩子挖掘內心的勇氣。熱愛閱讀的周思齊從大學時期就對書本愛不釋手，在球隊巴士的通勤時間都是他的閱讀時光。王威晨則特別喜歡運動雜誌，他建議大家從感興趣的刊物入門，讓閱讀逐漸成為生活的一部分。

活動自今年6月1日至8月31日止，民眾只要兩人同行到參與活動的圖書館借閱3本書並摘錄書中佳句、完成活動臉書按讚及活動官網登錄，就可獲得中信兄弟主場內野門票兌換券；另外還可參加抽獎，有機會成為「中信兄弟VIP」，受邀至台中洲際球場體驗最夯的「豪華家庭席」觀戰。

中信銀行連續三年攜手國資圖及中信兄弟職業棒球隊舉辦「2018閱讀全壘打　夢想象前...
中信銀行連續三年攜手國資圖及中信兄弟職業棒球隊舉辦「2018閱讀全壘打　夢想象前行」活動，預計將送出上萬張中信兄弟主場賽事門票。教育部主任秘書朱楠賢（右四）、台中市長夫人廖婉如（左四）、國資圖館長劉仲成（右三）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）、中信銀行最高顧問馮寄台（右一）、中信金行政長高人傑（左三）、中信兄弟領隊劉志威（左二）及兩位代言球星中信兄弟周思齊（右二）、王威晨（左一）與南投新街國小少棒隊選手共同出席活動。圖／中信銀行提供
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