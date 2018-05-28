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旅行社南霸天五福 啟動併購

2018-05-28 18:28經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

南部旅行社霸主五福今（28）日舉行法說會，執行長謝宏明首度透露，為打造新的營收成長引擎，正在評估新增「入境旅遊」業務（Inbound Tourism ）及併購國內旅行社。

謝宏明表示，已請投資銀行協助尋找適合併購標的，「營運績效好的旅行社都會考慮」，由於五福缺乏入境旅遊業務，專門從事Inbound業務的旅行社會在評估範圍內。

謝宏明強調，他心目中最理想的併購對象，不僅業務範圍可和五福互補，還能產生化學效應，使雙方業務能量都能因合併而擴增。

五福下午舉行掛牌後首場法說會，五福第1季營收年增7.8%，但營業成本上升10.2%，導致首季毛利率11.4%，低於去年同期的13.3%，每股純益（EPS）由去年首季的0.95元降至0.5元。

對此，五福財務長林幸蓉解釋，首季毛利率下滑有兩個主因。首先，今年春節只有六天連假，低於去年的九天，減少民國出國意願，旅行社為了達成航空公司的機票銷售達成率，於是在團費上殺價競爭，拉低毛利。林幸蓉強調，綜觀上市櫃旅行社，首季毛利率皆下降約1至2個百分點。

第二個原因，係油價上漲，導致航空公司調漲機票，旅行社未將此成本反映在團費上，導致營業成本增加。林幸蓉說，油價上漲推升機票因素仍存在，但因第2季有賞櫻團及黑部立山等熱門行程助攻，毛利率及營益率將恢復成長。

在產品銷售結構上，五福首季日本線營收比重為53%，低於去年全年的60％；東南亞線營收比重19%，較去年全年11%大幅提升。謝宏明指出，係因第1季東南亞線接獲壽險公司獎勵旅遊團，使營收比重提高。

謝宏明說，日本線是五福主力商品，但正全力加強長程線銷售，將產品銷售多元化，今年目標是成長25%至30%，長期目標是30個月將日本線營收比重降至四成。

至於五福與台灣虎航獨家包機至日本佐賀，謝宏明說，與虎航的約到今年10月，但目前來看，有可能繼續合作至明年春季。他強調，即便虎航將包機改為定期航班，五福仍會獨包整架飛機，頂多釋出少許機位給散客。

五福旅遊執行長謝宏明。記者韓化宇／攝影
五福旅遊執行長謝宏明。記者韓化宇／攝影
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旅行社營收毛利率

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