網友PO房仲話術好傳神 破解版更絕！

2018-05-28 10:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



記者游智文／攝影 分享 facebook

一位網友昨(27)日上網貼房仲常見話術，包括「屋主明天要出國，要不要趕在今天下斡旋」、「差一點，要不要加價」…，有網友針對這些話術，一一提出對應之道，獲得不少回應，有人說好笑又實用，但有人不以為然，表示房仲是幫手，不要當敵人。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，在銷售過程中這些無論是話術或是屋主真實狀況，確實都會出現，不過對於買方來說，關鍵還是在於屋況與價格，若是不想被趕鴨子上架，做好功課，心中有價格定見，才是不被牽著鼻子走的不二法門。

網友昨天以「買方最常聽到房仲的一句話」為題在MOBILE01貼文，表示在斡旋前，買方最常聽到的包括：

一、屋主明天要出國，要不要趕在今天下斡旋，我好幫你談 二、屋主開價跟同社區比，已經很實在了，你這價格我不好意思跟他談 三、已經有人下斡旋了，你要不要也出看看？ 四、前面已經有人下比你高的斡旋，因為xxxx所以才沒成交，你一定要出高於xxxx才有可能

下斡旋後，最常聽到的是：

一、差一點，要不要加價？ 二、物件您很喜歡，不妨加個20萬試試看 三、我會試著跟物主談看看，您可參考同地區的xxxx 四、屋主不缺錢，是因為工作調動才要賣（斡旋前後都會說） 五、維持原價格，但屋主說要扣掉冷氣、沙發、電視、冰箱、洗衣機等

有網友表示，「真的耶！」、「這些全部聽過！」，一位網友說這些話術都可以應對，比如房仲說，屋主明天要出國，要不要趕在今天下斡旋，就可以回答，這麼忙，反正這樣談好也不能簽約，那我等他出國回來再談，我繼續看看其他案子。

房仲如果說，屋主開價跟同社區比，已經很實在了，你這價格我不好意思跟他談，可以回「那我找別家仲介跟他談」；房仲說，屋主不缺錢，是因為工作調動才要賣，可回，屋主不缺錢，那為何要賣？這附近物件這麼多，我也不缺可看的物件。

如果房仲說，維持原價格，但屋主說要扣掉冷氣、沙發、電視、冰箱、洗衣機等，可回，這些家具我也不需要，但原價格是含這些家具，屋主要扣掉這些家具那就必須再減底價。

對於網友提出的回應之道，有人推崇，表示難得好笑又實用文章，已經收藏起來，也有網友表示，看起來是沒有買過中古屋的人憑空建議。有人則說，仲介是幫手，不是敵人，直接跟仲介說一毛不加，買的到就買，買不到就算了，不需要一句一句去應對。