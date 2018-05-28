港務公司操刀 高港變身

2018-05-28 02:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／高雄報導



高港占地30公頃的蓬萊商港區自5月底起停止裝卸、全面淨空；台灣港務公司將借鏡新加坡，自下半年啟動毗鄰高雄市區的舊港區改造，未來二年內釋出各碼頭土地進行招商，開發金額超過200億元。

依港務公司對舊港區各區域屬性不同規劃，準備引進文創、百貨、商場、飯店等，同時傾向打造超高大樓，成為高雄新地標。

港務公司總經理郭添貴表示，高港舊港區位於高市府推動的亞洲新灣區內，內部正緊鑼密鼓籌備改造；隨著1至10號碼頭自5月底全面停止裝卸和倉儲作業，將以新加坡克拉克碼頭、濱海灣再造成功模式，分期啟動招商。

首先是蓬萊商港區的2至5號碼頭內的三座倉庫，正與業者接洽，預計8月選定合作對象，依規模引進一至三家廠商，以結合在地人文歷史、觀光元素的文創、策展和餐飲業亮相，與先前剛開幕的棧樲倉商場形成群聚。

6至8號碼頭部分，搭配該公司斥資2億多元建造、連接市府駁二藝術特區的「大港旋轉橋」明年3月啟用，屆時也會同步營運；此一區塊除引進文創等行業，並將有虛擬實境如AR、VR和MR業者進駐。至於9至10號碼頭和第三船渠預計明年投入開發。

他說，這三個區域再造工程經費，該公司將砸下20億元進行景觀塑造、建築補強，未來合作廠商以少者數千萬元、多者六、七億元來估算，合計開發金額將超過七、八十億元。